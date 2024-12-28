Другий фронт проти України. Зеленський відреагував на провокацію Фіцо

Зеленський заявив, що будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцо можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою

Зеленський: Нагадуємо Фіцо, що підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморальною

Президент України Володимир Зеленський відреагував на погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо зупинки постачання електроенергії Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Європи.

«Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі», – наголосив Зеленський.

Президент України нагадав, що потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ракетами й «шахедами» значної частини української теплової та гідрогенерації електрики.

Зеленський підкреслив, що саме завдяки героїчній роботі українських енергетиків і співпраці з ЄС, США, Британією, Норвегією, Японією та іншими нашими партнерами не було допущено блекауту в Україні.

«Тепер Фіцо втягує ще й Словаччину в намагання Росії завдати болю українцям. Нагадуємо Фіцо, що, по-перше, підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморальною», – акцентував увагу очільник країни.

Зеленський зазначив, що «недалекоглядна політика Фіцо» вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше $200 млн щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику.

«Так, імпорт електрики для порятунку небезплатний, і це значні кошти. По-третє, для всіх у Європі та, зокрема, для народу Словаччини буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати із сусідами та ЄС заради збільшення постачання у Європу енергоресурів, зокрема газу з Америки й від інших партнерів, і тільки це може зменшити ціну на енергію для більшості сімей», – додав Зеленський.

Також президент України наголосив, що частка Словаччини в імпорті електрики в Україну близько 19 %, а Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, і Фіцо «повинен поважати загальноєвропейські правила».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.

«Після 1 січня ми оцінимо ситуацію і потенційні заходи у відповідь проти України. Якщо буде потрібно, ми припинимо постачання електроенергії, яка терміново необхідна Україні під час перебоїв в мережі», – каже він.

Російський газ, який надходить через Україну до Європи, припиниться наприкінці року, коли закінчиться термін дії поточної угоди, якщо не буде знайдена альтернатива. Словаччина є одним з найбільших покупців, що залишилися, і посилює тиск на Україну з метою знайти рішення. Фіцо погрожував вжити заходів у відповідь, якщо Володимир Зеленський не дасть йому того, що він хоче.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.