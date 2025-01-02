ООН стала на захист Церкви Путіна в Україні. Оприлюднено скандальний звіт

Лобістські зусилля РПЦ та її агентів у світі отримали практичний результат

ООН розкритикувала Україну за нібито відсутність «достатнього обґрунтування» розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини.

ООН зауважила, що заборона УПЦ МП «порушує міжнародні стандарти», адже, як йдеться у доповіді, «національна безпека не є достатньою підставою для обмеження релігійної свободи за міжнародними договорами».

«Ліквідація релігійної організації є серйозним обмеженням, яке впливає на можливість людей сповідувати свою релігію або переконання спільно з іншими і ставить під загрозу життєздатність громади в цілому. Для такого заходу потрібна наявність дуже вагомих підстав. Україна не продемонструвала необхідність і пропорційність цього заходу», – заявили в ООН.

У доповіді зазначено, що ухвалений закон надає можливість ліквідовувати релігійні громади на розмитих підставах, які «не забезпечують чіткого розуміння вимог закону». Це, за словами ООН, призводить до того, що вся релігійна громада несе відповідальність за дії окремих осіб.

«Надмірно широке і неоднозначне формулювання може поставити під загрозу право на свободу вираження думок», – йдеться у доповіді.

Нагадаємо, що ООН не вперше дорікає Україні через Московську церкву. У 2023 році в ООН заявили, що українські правоохоронці нібито не вживають заходів для захисту вірян УПЦ МП. Ілзе Брандс Кехріс, помічниця Генерального секретаря з прав людини, зауважила, що було зафіксовано 10 випадків фізичного насильства та шість випадків погроз через суперечки між парафіянами різних православних юрисдикцій в Україні.

Як повідомлялося, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.