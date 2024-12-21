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Трамп примусить Україну укласти мир із Росією? Аналіз від Financial Times

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Трамп примусить Україну укласти мир із Росією? Аналіз від Financial Times
В контексті війни в Україні є певні зміни в політиці США
фото з відкритих джерел

Європа опинилася в складній ситуації в контексті війни в Україні

Європейські союзники та Україна наближаються до критичних тижнів перед інавгурацією Дональда Трампа, коли на кону стоять суверенітет України та безпека Європи. Про це пише Financial Times.

В публікації йдеться про можливу політику Дональда Трампа щодо України після його інавгурації. Зокрема, згадується, що Трамп може спробувати примусити Україну укласти мирну угоду на умовах, вигідних Росії, або навіть відмовитися від підтримки Києва.

Також повідомляється про складну ситуацію, в якій опинилася Європа в контексті війни в Україні. Європейські лідери стверджують, що будь-яке мирне врегулювання не повинно нав'язуватися без участі України. Однак через внутрішні політичні проблеми в окремих європейських країнах, таких як Франція та Німеччина, Європа не в змозі діяти з великою силою, щоб впливати на ситуацію.

Більшість європейських країн разом із Великою Британією та Норвегією продовжують підтримувати Україну, хоча деякі країни, як Угорщина та Словаччина, займають іншу позицію. Водночас підкреслюється важливість чіткої заяви про готовність Європи підтримувати Україну. Макрон також наголошує на необхідності Європи брати більше відповідальності за свою безпеку.

В контексті війни в Україні є певні зміни в політиці США, зокрема через схвалення використання далекобійної зброї для ударів по Росії, що може посилити тиск на Москву.

Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію, однак хотів би, щоб він був на ній присутній.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що мав хороші відносини з Володимиром Зеленським, які сформувалися після того, як український президент допоміг йому уникнути імпічменту через вимагання компромату на Джо Байдена. Багато антиукраїнських правих вважають, що Трамп поділяє їх ворожість до президента України Володимира Зеленського, але сам кандидат у президенти США заявив, що йому подобається Зеленський.

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Теги: Німеччина Словаччина Європа Дональд Трамп Франція Угорщина Україна президент суверенітет безпека

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