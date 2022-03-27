Пропагандисти Кремля видають гасло «Ні війні» за нацистське

На російському шоу обговорювали благодійні концерти під гаслом «Нет войне» російського репера Oxxxymiron

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про чергову маніпуляцію російських пропагандистів.

Так, пропаганда Кремля заявляє, що відоме пацифістське гасло «Ні війні» (російською «Нет войне»), насправді «нацистське. Шокуючу заяву зробив відомий «експерт зі стратегічних комунікацій» Трофим Татаренков, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Темою шоу були благодійні концерти під гаслом «Нет войне» російського репера Oxxxymiron. Репер засудив війну, дав антивоєнний концерт у Лондоні, в якому також взяли участь Борис Гребєнщиков та Земфіра. Зібрали на концерті $53 тис. на допомогу українським біженцям.

Ведучий стверджував, що використання репером цього гасла є «невипадковим», оскільки воно «перегукується» з гаслом на нацистських листівках, що закидували в оточений Ленінград. Нібито російське гасло завжди звучало «Ми за мир», а «Ні війні» - це те, що пропагували нацисти.

Але зміст антивоєнних агітплакатів часів СРСР здебільшого формувався з лозунгів «Нет войне», хоча і були вони проти «загарбницьких війн імперіалістів США».

Нагадаємо, в бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почались вилучення української історичної та художньої літератури, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди.