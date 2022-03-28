Туреччина виявила й знешкодила вже другу міну у Чорному морі

Це вже друга російська міна, яку виявили у Чорному морі

Міну було виявлено біля морського узбережжя Інеади, поблизу кордону з Болгарією

Біля берегів Туреччини, в районі населеного пункту Інеади, що поблизу кордону з Болгарією, була виявлена та знешкоджена ще одна морська міна. Про це повідомляє міноборони Туреччини у Твітері.

«Вранці 28 березня 2022 року, біля морського узбережжя Інеади, поблизу кордону з Болгарією, було виявлено міну; групи підводної оборони у регіоні оперативно прибули на місце інциденту», – заявили в міноборони.

Згодом міністерство повідомило, що міну було знешкоджено.

Нагадаємо, першу міну було виявлено 26 березня неподалік входу в протоку Босфор та знешкоджено. Рух протокою на час операції зі знешкодження закрили.

Як раніше повідомлялося, Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і збрехала, що це українські міни.