Російські олігархи найняли американських лобістів, щоб не потрапити до «Кремлівського досьє»

Десятки заможних російських громадян найняли найкращих американських юристів

Представники російських олігархів ведуть лобістську кампанію в Вашингтоні з метою запобігти появі своїх імен в списку олігархів близьких до Кремля, який повинен бути оприлюднений адміністрацією Дональда Трампа в понеділок. Про це повідомляє газета The New York Times. За даними співрозмовників газети, десятки заможних російських громадян найняли



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Капітолій (Вашингтон)

Десятки заможних російських громадян найняли найкращих американських юристів

Представники російських олігархів ведуть лобістську кампанію в Вашингтоні з метою запобігти появі своїх імен в списку олігархів близьких до Кремля, який повинен бути оприлюднений адміністрацією Дональда Трампа в понеділок. Про це повідомляє газета The New York Times.

За даними співрозмовників газети, десятки заможних російських громадян найняли найкращих американських юристів і лобістів для того, щоб з'ясувати, чи будуть вони фігурантами цього списку і чи можна щось зробити, щоб в нього не потрапити. Список готується співробітниками Державного департаменту і Міністерства фінансів США відповідно до закону про санкції, прийнятим Конгресом минулого літа. Уряд повинен представити список олігархів, приблизні розміри їхніх статків, джерела доходів самих олігархів і їхніх близьких родичів, а також дані про їх активи в Сполучених Штатах.

Поява імені в списку не тягне автоматичного оголошення санкцій по відношенню до людей, внесених до нього. Однак, як кажуть лобісти, їх клієнти стурбовані тим, що вони в майбутньому можуть стати об'єктом дії санкцій, і що міжнародні фінансові фірми відмовляться мати з ними справи через підвищений рівень ризику.

Газета цитує сенатора-демократа Бена Кардіна, який висловлює надію на те, що цей «звіт змусить деяких з олігархів задатися питанням про те, чи мудро вони себе ведуть, пов'язуючи своє ім'я з режимом Путіна».

Невідомо скільки імен з'являться в цьому списку і чи будуть вони оприлюднені або частину списку буде засекречена.

Разом зі списком буде опублікована доповідь з аналізом наслідків потенційних обмежень розміщення суверенного російського боргу Росії за кордоном.

Bloomberg повідомляв, що деякі росіяни, які вважають себе кандидатами на включення в «Кремлівське досьє», вже провели «стрес-тести», вивчаючи можливі наслідки. Інші позбавляються від активів в юрисдикції США.

Нагадаємо, експерти очікують ослаблення рубля напередодні публікації доповіді мінфіну США про нові антиросійських санкції. За даними аналітиків Danske Bank, додаткового тиску на рубль може надати підвищення ставки ФРС, що потягне за собою зміцнення долара.

Джерело: Радіо Свобода