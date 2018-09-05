Крила до американського винищувача F-16 вироблятимуться в Індії



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F-16 бере участь в тендері на постачання 114 винищувачів для Індії

Представники американської компанії Lockheed Martin заявляють про те, що спільно із індійською Tata Advanced Systems Limited будуть виробляти крила для винищувача F-16 в Індії.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Тим самим найбільша в світі компанія ВПК намагається отримати контракт на 15 млрд доларів щодо створення 114 винищувачів для ВПС Індії. Попередньо прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявляв про те, що нові винищувачі мають повністю вироблятися в країні.

Проте в Lockheed Martin зазначили, що створення крил для винищувача F-16 ніяким чином не пов’язано із спробою отримати контракт на постачання бойових літаків для ВПС Індії. При цьому Lockheed Martin пропонувала перетворити Індію на єдиний хаб виробництва свого винищувача 4 покоління, що дало б країні значні конкурентні переваги.

Виробництво крил до винищувача передбачається відкрити в 2020 році в провінції Хайдерабад. Проте це ніяким чином не позначиться на зайнятості США, оскільки раніше відповідні роботи здійснювалися в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що на північному заході Індії розбився винищувач-бомбардувальник МіГ-27 ВПС Індії.