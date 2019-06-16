Кримчан, які їхатимуть на материкову Україну, опитуватимуть щодо мети поїздок



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За даними МінТОТ, моніторинг у формі анонімного анкетування проводитиметься на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінкордоні з Кримом

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України проведуть моніторинг цілей поїздок жителів анексованого Росією Криму на материкову Україну.

Про це заявив перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі на прес-конференції в Херсоні.

За словами Куркчі, моніторинг у формі анонімного анкетування проводитиметься на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінкордоні з Кримом вже найближчим часом.

«Це дозволить нам більш ретельно проаналізувати ті проблеми, з якими звертаються і з якими стикаються жителі в окупованому Криму і визначити тенденції. Ми проводили попередні моніторинги і можемо сказати, що основна частина звертається по рішення проблем документування, інша – за отриманням медичних послуг. Є певна категорія людей, яка пов'язана з навчанням. І дуже маленька частина перетинає адмінкордон, щоб поїхати далі – на відпочинок або в інших справах», – розповів Куркчі.

За інформацією міністерства, подібний моніторинг проводився в минулому році.

Нагадаємо, помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив, що кількість українців, які відвідують окупований Крим, фактично не змінилася у порівнянні з минулим роком.

«Збільшення кількості українців, які їдуть відпочивати, ми не спостерігаємо. Так, за травень 2019 року адмінкордон з Кримом перетнули близько 197 тисяч осіб, а за травень минулого року близько 190 тисяч», - заявив Слободян.

Джерело: Крим.Реалії