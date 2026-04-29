«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги

Антон Федорців
Ігор Костюк оформив пам'ятну перемогу в Кривому Розі
Учасники гольової феєрії на роки забрали нагороди дивізіону

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращих гравця і тренера 25-го туру нинішнього сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Крайній нападник криворізького «Кривбасу» Глейкер Мендоза визнаний найкращим футболістом звітного туру. У поєдинку проти київського «Динамо» (5:6) він оформив каре. Усі чотири м'ячі венесуелець оформив у першому таймі.

Натомість керманич столичного гранда Ігор Костюк – найкращий тренер туру. «Біло-сині» з ним на чолі зуміли вирвати непросту перемогу, поступаючись з розгромним рахунком (1:4) після першої половини. «Динамо» залишається в перегонах за медалями.

Кого випередили Глейкер Мендоза та Ігор Костюк

Венесуельський нападник здобув перемогу в опитуванні експертів фактично одностайно. До чільної п'ятірки найкращих також потрапили два представники «Динамо» – хавбек Віталій Буяльський та вінгер Андрій Ярмоленко. Компанію їм склали оборонець житомирського «Полісся» Едуард Сарапій, півзахисник Максим Задерака («Кривбас») та форвард «Колоса» з Ковалівки Ардіт Тахірі.

Натомість Костюк випередив головного тренера луганської «Зорі» Віктора Скрипника та керманича львівських «Карпат» Франа Фернандеса. Підопічні обох фахівців теж здобули перемоги. Зокрема, «Зоря» переграла рівненський «Верес» (2:0), а «зелено-білі» розібралися з «Рухом» (3:0) у дербі Львова.

Символічна збірна 25-го туру Прем'єр-ліги

До команди найкращих потрапили представники аж 11-ти клубів. Зокрема, «Кривбас» і «Динамо» делегували в символічну збірну по два футболісти. По одному представнику відрядили «Зоря», харківський «Металіст 1925», «Полісся», «Карпати», донецький «Шахтар», черкаський ЛНЗ і «Колос».

Символічна збірна туру в УПЛ (схема 4-3-3): Сапутін – Крупський, Сарапій, Педросо, Азаров – Задерака, Рябов, Буяльський – Ярмоленко, Тахірі, Мендоза. Загалом експерти згадали прізвища 27 футболістів і дев'яти тренерів під час визначення героїв 25-го туру.

До слова, «Динамо» під ризиком втратити чергового півзахисника на Класичне. Хавбек Микола Михайленко потрапив у лазарет із м'язовою травмою. Компанію йому склали Володимир Бражко та Владислав Кабаєв.

Нагадаємо, раніше «Динамо» зіграло найрезультативніший матч в історії УПЛ із «Кривбасом». Команди забили 11 м'ячів на двох. Криворіжець Мендоза оформив каре, а в складі «біло-синіх» переможний дубль записав до активу Ярмоленко.

Читайте також

Матвій Пономаренко оформив дубль
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
21 квiтня, 19:57
«Динамо» обіграло «Кривбас», поступаючись 1:4
«Кривбас» та «Динамо» зіграли найрезультативніший матч в історії чемпіонату України
26 квiтня, 16:15
Володимир Яковенко – ветеран «Айдару» та «Азову», захисник «Азовсталі»
Ультрас «Динамо» вимагають включити до списків на обмін полоненими легендарного фаната
27 квiтня, 17:27
Владислав Кабаєв отримав травму гомілкостопа
«Динамо» втратило футболіста збірної України до кінця сезону
27 квiтня, 19:34
Микола Михайленко залишається в лазареті команди
«Динамо» під ризиком втратити чергового півзахисника на Класичне – ЗМІ
Вчора, 22:00
Владислав Супряга повернеться в Київ
Середняк Прем'єр-ліги відмовиться від форварда «Динамо» – ЗМІ
Сьогодні, 12:05

Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Сьогодні, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сьогодні, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
