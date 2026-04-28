«Динамо» під ризиком втратити чергового півзахисника на Класичне – ЗМІ

Столичний гранд зіткнувся з кадровими проблемами перед принциповим поєдинком

Півзахисник київського «Динамо» Микола Михайленко зазнав ушкодження напередодні матчу проти донецького «Шахтаря». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ТаТоТаке».

Хавбек ушкодив литковий м'яз кілька днів тому. Він уже пропустив гольовий фестиваль «біло-синіх» із криворізьким «Кривбасом» (6:5). Конкретні терміни відновлення українця невідомі, але лікарі гарантують його участь в 27-му турі проти черкаського ЛНЗ.

Утім, у прийдешньому турі на «Динамо» чекатиме Класичне протистояння Прем'єр-ліги. Матч проти «гірників» запланований на 3 травня. Поєдинок відбудеться у столиці на домашній арені «біло-синіх».

Михайленко в нинішньому сезоні зіграв 19 матчів у Прем'єр-лізі. До свого активу він записав один гол і один асист. Також у лазарет «Динамо» потрапили ще два виконавці середньої лінії – Володимир Бражко та Владислав Кабаєв.

До слова, луганська «Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги. Голами відзначилися нападник Слесар і хавбек Вантух. Із перемогою луганці закріпилися на дев'ятій сходинці в турнірній таблиці.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі. У першому таймі рахунок відкрив Рохас. А в доданий арбітром час нічию для гостей вирвав Кампуш.