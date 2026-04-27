Ультрас «Динамо» вимагають включити до списків на обмін полоненими легендарного фаната

Володимир Орден Яковенко вже майже чотири роки перебуває у полоні

Ультрас «Динамо» вимагають включити до списків на обмін легендарного фаната київського клубу Володимира Ордена Яковенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WBC Ультрас Динамо.

Заява ультрас «Динамо»

«Наш побратим та легенда біло-синього руху Володимир Орден Яковенко вже майже чотири роки перебуває у полоні.

Володимир – ветеран «Айдару» та «Азову», захисник «Азовсталі». Нещодавно окупанти незаконно засудили його до 18 років суворого режиму.

Ситуація критична:

Володимир – інвалід ІІ групи.

Має протез аорти після складної операції на серці.

Потребує постійного нагляду лікарів та медикаментів, яких у полоні немає.

Відповідно до статей 109-110 Женевської конвенції, тяжкохворі військовополонені підлягають обов’язковій репатріації без зволікань. Невиконання цих норм є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та може кваліфікуватися як нелюдське поводження.

Наші вимоги до відповідальних органів щодо невідкладного звільнення/обміну тяжкохворого військовослужбовця ЗСУ, який перебуває у полоні держави-агресора:

Пріоритетне включення до списків на обмін.

Залучення МКЧХ для незалежного медогляду.

Негайна репатріація за нормами міжнародного права.

Ми довго мовчали заради безпеки, але зараз час говорити голосно. Кожен день зволікання це ризик для життя легенди нашого руху», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)