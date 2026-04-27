Ультрас «Динамо» вимагають включити до списків на обмін полоненими легендарного фаната
Володимир Орден Яковенко вже майже чотири роки перебуває у полоні
Ультрас «Динамо» вимагають включити до списків на обмін легендарного фаната київського клубу Володимира Ордена Яковенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WBC Ультрас Динамо.
Заява ультрас «Динамо»
«Наш побратим та легенда біло-синього руху Володимир Орден Яковенко вже майже чотири роки перебуває у полоні.
Володимир – ветеран «Айдару» та «Азову», захисник «Азовсталі». Нещодавно окупанти незаконно засудили його до 18 років суворого режиму.
Ситуація критична:
- Володимир – інвалід ІІ групи.
- Має протез аорти після складної операції на серці.
- Потребує постійного нагляду лікарів та медикаментів, яких у полоні немає.
Відповідно до статей 109-110 Женевської конвенції, тяжкохворі військовополонені підлягають обов’язковій репатріації без зволікань. Невиконання цих норм є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та може кваліфікуватися як нелюдське поводження.
Наші вимоги до відповідальних органів щодо невідкладного звільнення/обміну тяжкохворого військовослужбовця ЗСУ, який перебуває у полоні держави-агресора:
- Пріоритетне включення до списків на обмін.
- Залучення МКЧХ для незалежного медогляду.
- Негайна репатріація за нормами міжнародного права.
Ми довго мовчали заради безпеки, але зараз час говорити голосно. Кожен день зволікання це ризик для життя легенди нашого руху», – йдеться у заяві.
