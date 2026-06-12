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Українська армія тримає під вогневим контролем логістичні маршрути ворога в Донецьку (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Українська армія тримає під вогневим контролем логістичні маршрути ворога в Донецьку (відео)
Екіпажі безпілотників цілодобово проводять аеророзвідку окупованих територій
фото: скрин з відео

Дронарі української армії перерізають логістику ворога на Донеччині
 

Оператори 41-го полку безпілотних систем «Pilum» (1-й корпус Національної гвардії України «Азов») розгорнули масштабне полювання на російську військову техніку. Українські бійці встановили вогневий контроль над головними логістичними артеріями окупантів у самому Донецьку та на підступах до міста. Про це підрозділ повідомив у своєму Telegram-каналі, додавши унікальні кадри щоденного бойового чергування, інформує «Главком».

Окупований Донецьк

«Повертаємося до Донецька. Цього разу, щоб нищити ворожу логістику», – йдеться в повідомленні 41-го полку.

Деталі від військових

Екіпажі безпілотників цілодобово проводять аеророзвідку окупованих територій та оперативно виявляють приховані переміщення російських колон.

  • Блокування забезпечення: Удари дронів по паливозаправниках, вантажівках зі снарядами та бронетехніці позбавляють командування РФ можливості постачати резерви і боєприпаси безпосередньо на лінію бойового зіткнення .
  • Знищення бойового потенціалу: Військові підкреслюють, що кожна ліквідована одиниця ворожого транспорту суттєво послаблює позиції окупантів та наближає повне звільнення українських земель.

Активна робота українських операторів дронів в глибокому тилу ворога демонструє вразливість російських тилових ліній навіть навколо таких великих і укріплених окупованих вузлів, як Донецьк.

«Главком» писав, що українські безпілотні авіаційні системи продовжують доводити свою ефективність, працюючи в тилу ворога. Цього разу оператори 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» здійснили розвідувальний політ над тимчасово окупованим Донецьком. Головним об’єктом відео стала легендарна «Донбас Арена» – колись один із найкращих стадіонів Європи, що приймав матчі Євро-2012 та Ліги Чемпіонів. На кадрах видно стан споруди та прилеглої території, яка вже понад десять років знаходиться в окупації.

Нагадаємо, підрозділ 1 Окремого центру Сил безпілотних систем (14 полк) взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт, систематично знищуючи ворожу техніку, пускові установки «Шахедів» та логістичну інфраструктуру. 

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Теги: війна Донецьк ворог окупація ЗСУ

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