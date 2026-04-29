Середняк Прем'єр-ліги відмовиться від форварда «Динамо» – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Владислав Супряга повернеться в Київ
фото: ФК «Епіцентр»

Дебютант елітного дивізіону не розраховує на зіркового нападника

Кам'янець-подільський «Епіцентр» не викуповуватиме форварда Владислава Супрягу з київського «Динамо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «UA-Футбол».

Подоляни орендували нападника минулого літа. Керманич команди Сергій Нагорняк розраховував перезапустити кар'єру Супряги. Останній зумів перервати кількарічну смугу без голів на офіційному рівні.

Однак, остаточно переконати тренерський штаб «Епіцентра» форвард не зумів. Подоляни не викуповуватимуть Супрягу в міжсезоння. Влітку він повернеться до складу «Динамо», контракт із яким розрахований до кінця наступного сезону.

У цій кампанії Супряга провів 18 матчів у Прем'єр-лізі. До свого активу він записав три м'ячі. Раніше він захищав кольори луганської «Зорі», генуезької «Сампдорії» та «Дніпра-1».

До слова, «Динамо» під ризиком втратити чергового півзахисника на Класичне. Хавбек Микола Михайленко потрапив у лазарет із м'язовою травмою. Компанію йому склали Володимир Бражко та Владислав Кабаєв.

Нагадаємо, раніше «Динамо» зіграло найрезультативніший матч в історії УПЛ із криворізьким «Кривбасом». Команди забили 11 м'ячів на двох. Криворіжець Глейкер Мендоза оформив каре, а в складі «біло-синіх» переможний дубль записав до активу Андрій Ярмоленко.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ Владислав Супряга ФК «Динамо» ФК «Епіцентр» (Дунаївці)

