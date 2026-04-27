«Динамо» втратило футболіста збірної України до кінця сезону

Київський клуб не зможе розраховувати на Владислава Кабаєва

Півзахисник київського «Динамо» та збірної України з футболу Владислав Кабаєв більше не зіграє в цьому сезоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал «Динамо Київ від Шурика».

Що відомо про травму Кабаєва

30-річний хавбек нещодавно отримав травму гомілкостопа й наразі проходить реабілітацію. За прогнозами лікарів, відновитися до завершення сезону він не встигне.

Зазначимо, що це вже друга травма футболіста за короткий період. Раніше Кабаєв отримав пошкодження під час зимових зборів і повернувся на поле лише 17 квітня, коли провів 10 хвилин у матчі проти луганської «Зорі».

У цьому сезоні в активі Кабаєва 25 матчів, два голи та три результативні передачі. Контракт півзахисника з киянами розрахований до літа 2028 року.

Раніше Динамо втратило до кінця сезону захисника Олександра Тимчика. Його вже прооперували в Мюнхені, а термін відновлення займе три місяці.

Нагадаємо, що київське «Динамо» обіграло «Кривбас» (6:5) у матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги. Команди зіграли найрезультативніший матч в історії чемпіонату України.

