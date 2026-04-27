«Динамо» втратило футболіста збірної України до кінця сезону

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
«Динамо» втратило футболіста збірної України до кінця сезону
Владислав Кабаєв отримав травму гомілкостопа
фото: ФК Динамо

Київський клуб не зможе розраховувати на Владислава Кабаєва

Півзахисник київського «Динамо» та збірної України з футболу Владислав Кабаєв більше не зіграє в цьому сезоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал «Динамо Київ від Шурика».

Що відомо про травму Кабаєва

30-річний хавбек нещодавно отримав травму гомілкостопа й наразі проходить реабілітацію. За прогнозами лікарів, відновитися до завершення сезону він не встигне.

Зазначимо, що це вже друга травма футболіста за короткий період. Раніше Кабаєв отримав пошкодження під час зимових зборів і повернувся на поле лише 17 квітня, коли провів 10 хвилин у матчі проти луганської «Зорі».

У цьому сезоні в активі Кабаєва 25 матчів, два голи та три результативні передачі. Контракт півзахисника з киянами розрахований до літа 2028 року.

Раніше Динамо втратило до кінця сезону захисника Олександра Тимчика. Його вже прооперували в Мюнхені, а термін відновлення займе три місяці.

Нагадаємо, що київське «Динамо» обіграло «Кривбас» (6:5) у матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги. Команди зіграли найрезультативніший матч в історії чемпіонату України.

Нападник київського «Динамо» Матвій Пономаренко нещодавно одружився. Дебютант збірної України повів під вінець свою дівчину Дарину. Пара перебувала в романтичних стосунках півтора року. Пропозицію вийти за нього Пономаренко зробив у новорічну ніч.

Форвард розпрощався з холостяцьким життям посеред сезону, хоча зазвичай футболісти відкладають такі важливі життєві подій на міжсезоння. Щоправда, поки подружжя зареєструвало шлюб у відділі ДРАЦС. Натомість повноцінне весілля відбудеться пізніше.

 

Читайте також

Ізраїльські гравці простягли боснійцям руки, проте ті відмовилися від рукостискання
Боснійські футболісти відмовилися тиснути руки гравцям молодіжної збірної Ізраїлю
1 квiтня, 13:10
Ауреліо Де Лаурентіс прагне надати збірній більше часу на підготовку
Ексцентричний президент «Наполі» запропонував радикальну реформу чемпіонату Італії
1 квiтня, 19:19
Віктор Циганков поки не продовжив контракт із «червоно-білих»
«Жирона» розгляне варіант продажу одного з українців
1 квiтня, 19:57
Арда Туран емоційно прокоментував становище команди
Туран після нічиєї з ЛНЗ поскаржився на складний графік «Шахтаря»
13 квiтня, 16:25
Каньє Вест відомий своїм провокаційним образом
«Базель» скасував концерт скандального репера Каньє Веста через його висловлювання
18 квiтня, 21:03
Ібраїма Конате продовжить виступи на «Енфілді»
Оборонець «Ліверпуля» зробив неочевидний кар'єрний вибір
20 квiтня, 17:25
Французький футболіст перебуває у системі «Метца» понад десять років
Французький тінейджер після порятунку з пожежі в Швейцарії підписав контракт з клубом
21 квiтня, 18:51
Рафаель Маркес готуватиме команду до ЧС-2030
Легенда «Барселони» очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу
22 квiтня, 13:30
Тіджані Рейндерс (ліворуч) поки не переконав Хосепа Гвардіолу
Коштовний хавбек може покинути «Манчестер Сіті» після дебютного сезону – ЗМІ
Сьогодні, 12:26

Новини

Український боєць Донченко отримав наступного суперника в UFC
Український боєць Донченко отримав наступного суперника в UFC
Лондонський марафон став володарем унікального досягнення
Лондонський марафон став володарем унікального досягнення
Норвезька футбольна асоціація закликала скасувати Премію миру ФІФА, яку отримав Трамп
Норвезька футбольна асоціація закликала скасувати Премію миру ФІФА, яку отримав Трамп
Воротар клубу іспанської Сегунди спровокував масову бійку під час матчу
Воротар клубу іспанської Сегунди спровокував масову бійку під час матчу
«Динамо» втратило футболіста збірної України до кінця сезону
«Динамо» втратило футболіста збірної України до кінця сезону
Український данкер Кривенко став найкращим на змаганнях у Японії
Український данкер Кривенко став найкращим на змаганнях у Японії

Новини

«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Сьогодні, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Сьогодні, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
