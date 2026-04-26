Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Кривбас» та «Динамо» зіграли найрезультативніший матч в історії чемпіонату України

glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» обіграло «Кривбас», поступаючись 1:4
фото: УПЛ

Команди видали божевільний матч, забивши одинадцять голів

Київське «Динамо» обіграло «Кривбас» (6:5) у матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Неймовірні події в цьому матчі розпочалися з 13-ї хвилини. Пономаренко з пари метрів головою влучив у стійку, після чого «Кривбас» втік у контратаку і Мендоса потужним ударом з-за меж штрафного відкрив рахунок. Щоправда Нещерет у цьому епізоді зіграв невпевнено. Кияни швидко відігралися – цього разу помилився голкіпер господарів Кемкін. Пономаренко після пасу Шапаренка пробив повз воротаря, який проспав удар.

Далі глядачі стали свідками історичного покеру у ворота «Динамо» у виконанні Мендоси. Спочатку він влучно пробив з 20-и метрів у дальній кут. Далі венесуелець реалізував вихід сам на сам з Нещеретом. І довершив справу потужним і влучним ударом перед самою перервою.

Події у другому таймі нагадували гойдалки, де результат змінювався ледь не кожні п’ять хвилин. Вже у першій половині тайму «Динамо» оформив камбек. Михавко з-за меж штрафного влучно пробив злету – 2:4. Волошин забивав у порожні ворота після прострілу Буяльського – 3:4. І нарешті Буяльський опинився сам у штрафному і у дотик пробив повз Кемкіна – 4:4.

Такий розворот не шокував «Кривбас». Господарі провели зразкову контратаку, яку результативно завершив Задерака – 5:4. І саме тут вирішальне слово взяв Ярмоленко. На 76-й хвилині Андрій увірвався до штрафного і влучно пробив.

А вже наприкінці основного часу він завершив затяжну атаку «Динамо», в якій мали забивати і Шапаренко і Буяльський, але саме Ярмоленко поставив ефектну крапку в матчі. 6:5 – неймовірна перемога команди Ігоря Костюка. До речі, цей поєдинок увійшов в історію чемпіонатів України як найрезультативніший матч в історії. 

Українська Прем'єр-ліга. 25-й тур.

«Кривбас» – «Динамо» – 5:6

  • Голи: Мендоса, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 74 – Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльський, 69, Ярмоленко, 76, 88

«Динамо» набрало 47 очок і піднялося на третє місце у турнірній таблиці УПЛ. «Кривбас» залишається на 7-й позиції.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» обіграв «Зорю» (2:1) у пропущеному матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги.

Теги: Андрій Ярмоленко ФК «Кривбас» ФК «Динамо» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua