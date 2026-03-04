«Шахтар» пропустить один із турів УПЛ у березні

Дирекція першості перенесла поєдинок «гірників» проти луганської «Зорі»

Матч між донецьким «Шахтарем» і «Зорею» з Луганська 21 березня не відбудеться. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Премєр-ліга опублікувала графік поєдинків 21-го туру. Сім матчів зіграють упродовж пяти днів – 18-22 березня. Утім, команда Арди Турана не гратиме. Матч проти «Зорі» перенесли на невизначений термін.

Таке рішення дирекції УПЛ, вочевидь, викликане низкою факторів. По-перше, 19 березня «Шахтар» зустрінеться з познанським «Лехом» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій. По-друге, 26 березня відбудеться поєдинок плейоф кваліфікації до ЧС-2026 збірної України.

«Шахтар» вийшов у лідери Прем'єр-ліги після 18-го туру. В активі «гірників» наразі 38 очок. Вони два пункти випереджають черкаський ЛНЗ і на чотири – житомирське «Полісся». У п'ятницю, 6 березня, підопічні Турана зустрінуться з «Олександрією».

Тим часом ЛНЗ сенсаційно вилетів із Кубка України від чернівецької «Буковини». Команда Віталія Пономарьова не змогла забити в основний час і поступилася в серії пенальті. Вирішального промаху припустився Горін.

До слова, раніше УПЛ роздала нагороди за підсумками попереднього туру. Найкращим гравцем став форвард київського «Динамо» Пономаренко. Натомість найкращим тренером визнали керманича житомирського «Полісся» Руслана Ротаня.