«Динамо» розділило з «Поліссям» нагороди туру Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Матвій Пономаренко став лідером атак «біло-синіх»
фото: ФК «Динамо»

Визначилися найкращі футболіст і тренер 18-го туру елітного дивізіону

Форвард київського «Динамо» Матвій Пономаренко та головний тренер житомирського «Полісся» Руслан Ротань забрали призи української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

У звітному турі нападник «біло-синіх» оформив дубль в протистоянні з кам'янець-подільським «Епіцентром» (4:0). Обидва голи українець забив після перерви. Після зимової паузи Пономаренко став основним форвардом «Динамо».

Тим часом керманич «поліських вовків» привів команду до перемоги над черкаським ЛНЗ (3:1). Житомиряни скоротили відставання від «насінників» до двох пунктів. Одноосібним лідером УПЛ став донецький «Шахтар».

До символічної збірної 18-го туру потрапили представники «Динамо» та «Полісся», а також футболісти «Колоса» з Ковалівки, «Шахтаря», криворізького «Кривбасу» та «Кудрівки». Команда найкращих у схемі 4-3-3: Пахолюк – Конопля, Бондар, Сарапій, Дібанго – Андрієвський, Бражко, Емерллаху – Морозко, Пономаренко, Мендоза.

До слова, напередодні «Динамо» здолало петровський «Інгулець» в чвертьфіналі Кубка України. Голами в складі «біло-синіх» відзначилися Герреро та Піхальонок. Кияни стали першим півфіналістом національного турніру.

Нагадаємо, раніше ветеран «Динамо» Ярмоленко піднявся в трійку найкращих бомбардирів УПЛ усіх часів. Він наздогнав колишнього форварда збірної України Селезньова. Попереду ветерана «Динамо» лише два попередники – Ребров і Шацьких.

