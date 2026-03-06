Новачок УПЛ підписав фіналіста Ліги Європи з «Дніпром»

Валерій Лучкевич не зміг закріпитися в Києві

Досвідчений футболіст рятуватиме дебютанта сезону від вильоту

Кам'янець-подільський «Епіцентр» підсилився оборонцем Валерієм Лучкевичем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

30-річний українець підписав контракт до кінця сезону. Новачок може закрити будь-яку позицію на правому фланзі. У новій команді він виступатиме під 67-м номером.

Одягнути вперше футболку «Епіцентра» Лучкевич матиме нагоду в 19-му турі Прем'єр-ліги. Подоляни встигли внести новачка в заявку на сезон. 7 березня підопічні Сергія Нагорняка приймуть «Колос» із Ковалівки.

Валерій Лучкевич – син колишнього півзахисника збірної України Ігоря Лучкевич. Перші кроки у футболі він зробив у рідному Запоріжжі. На дорослому рівні оборонець дебютував у складі «Дніпра», де виступав у 2014-2017 рр. і дійшов із командою до фіналу Ліги Європи 2014/15.

Пізніше Лучкевич-молодший з перемінним успіхом виступав за бельгійський «Стандард», «Олександрію», «Дніпро-1» та «Колос». У березні 2025 року він несподівано підписав договір із київським «Динамо». Проте, зіграв у столичному гранді лише три поєдинки.

