Новачок УПЛ підписав фіналіста Ліги Європи з «Дніпром»

Новачок УПЛ підписав фіналіста Ліги Європи з «Дніпром»
Валерій Лучкевич не зміг закріпитися в Києві
фото: ФК «Динамо»

Досвідчений футболіст рятуватиме дебютанта сезону від вильоту

Кам'янець-подільський «Епіцентр» підсилився оборонцем Валерієм Лучкевичем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

30-річний українець підписав контракт до кінця сезону. Новачок може закрити будь-яку позицію на правому фланзі. У новій команді він виступатиме під 67-м номером.

Одягнути вперше футболку «Епіцентра» Лучкевич матиме нагоду в 19-му турі Прем'єр-ліги. Подоляни встигли внести новачка в заявку на сезон. 7 березня підопічні Сергія Нагорняка приймуть «Колос» із Ковалівки.

Валерій Лучкевич – син колишнього півзахисника збірної України Ігоря Лучкевич. Перші кроки у футболі він зробив у рідному Запоріжжі. На дорослому рівні оборонець дебютував у складі «Дніпра», де виступав у 2014-2017 рр. і дійшов із командою до фіналу Ліги Європи 2014/15.

Пізніше Лучкевич-молодший з перемінним успіхом виступав за бельгійський «Стандард», «Олександрію», «Дніпро-1» та «Колос». У березні 2025 року він несподівано підписав договір із київським «Динамо». Проте, зіграв у столичному гранді лише три поєдинки.

До слова, черкаський ЛНЗ сенсаційно вилетів із Кубка України від чернівецької «Буковини». Команда Віталія Пономарьова не змогла забити в основний час і поступилася в серії пенальті. Вирішального промаху припустився Горін.

До слова, раніше УПЛ роздала нагороди за підсумками попереднього туру. Найкращим гравцем став форвард київського «Динамо» Пономаренко. Натомість найкращим тренером визнали керманича житомирського «Полісся» Руслана Ротаня.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Епіцентр» (Дунаївці) Валерій Лучкевич

