Кучма обговорив з главою ОБСЄ «хлібне перемир'я» на Донбасі



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Леонід Кучма зустрівся з главою ОБСЄ Мирославом Лайчаком Фото: Дарка Оліфер

Кучма підкреслив важливість двосторонніх дій для стабілізації ситуації на Донбасі

Представник України в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма та голова ОБСЄ Мирослав Лайчак погодилися щодо першочерговості виконання блоку Мінських угод з безпеки.

Про це у четвер ввечері повідомила у Facebook прессекретар Кучми Дарка Оліфер.

«Сторони підтвердили безальтернативність Мінських домовленостей і повністю погодилися щодо першочерговості виконання саме блоку з безпеки цих угод. У цьому контексті обговорили хід підготовки до так званого хлібного перемир'я», - йдеться в повідомленні.

Кучма і Лайчак пошкодували, що зірвалося розведення військових сил в районі Станиці Луганській, заплановане на 10 червня. Представники також обговорили питання звільнення українських моряків.

Кучма підкреслив важливість двосторонніх дій для стабілізації ситуації на Донбасі. На зустрічі також були присутні спеціальний представник глави ОБСЄ в Україні та в ТКГ Мартін Сайдік і голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік.

Нагадаємо, що ОБСЄ підтримала план Кучми щодо Донбасу.

Як повідомлялось, спеціальний представник голови ОБСЄ Мартін Сайдік після чергової зустрічі тимчасової контактної групи в Мінську 5 червня заявив, що Леонід Кучма запропонував на наступному засіданні розглянути питання про зняття економічної блокади з ОРДЛО.

6 червня на прес-конференції Леонід Кучма пояснив, чому на засіданні Тристоронньої контактної групи підняв питання зняття економічної блокади. По-перше, він вважає, що ця блокада не існує. А по-друге, треба повертати підприємства на окупованій території законним власникам.

5 червня голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про режим тиші в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь».

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прокоментував ініціативу не відкривати українським військовим вогонь у відповідь на атаки російського агресора, заявивши, що це шлях не до миру, а до капітуляції.

П'ятий президент Петро Порошенко у свою чергу наголосив, що «мир настане лише тоді, коли Росія перестане стріляти».