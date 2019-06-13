ОБСЄ підтримала ініціативи Кучми щодо Донбасу



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Міністр закордонних і європейських справ Мирослав Лайчак на зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним

Глава ОБСЄ підтримує ініціативи Кучми в Мінську і вважає, що вони можуть змінити хід ситуації на сході України

ОБСЄ вітає відновлення робочої атмосфери на останньому засіданні ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі і підтримує озвучені представником України Леонідом Кучмою ініціативи.

Про це заявив міністр закордонних і європейських справ Мирослав Лайчак на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві, повідомляє Укрінформ.

«Ми вітаємо ту робочу атмосферу, яка відновилася в Тристоронній контактній групі, і також вітаємо чотири ініціативи, озвучені другим президентом Кучмою. Вони мають потенціал, який може змінити всю риторику конфлікту, і ми сподіваємося, що всі гравці на цій арені підтримають ці ініціативи», - сказав Лайчак.

Він зазначив, що мета його візиту в Україну - яким чином надихнути нове керівництво країни спільно подумати, як можна полегшити гуманітарну ситуацію на Донбасі в інтересах народу України.

«Звичайно, важливою передумовою досягнення позитивних зрушень є гарантований і постійний режим припинення вогню», - підкреслив голова ОБСЄ.

Як повідомлялось, спеціальний представник голови ОБСЄ Мартін Сайдік після чергової зустрічі тимчасової контактної групи в Мінську 5 червня заявив, що Леонід Кучма запропонував на наступному засіданні розглянути питання про зняття економічної блокади з ОРДЛО.

6 червня на прес-конференції Леонід Кучма пояснив, чому на засіданні Тристоронньої контактної групи підняв питання зняття економічної блокади. По-перше, він вважає, що ця блокада не існує. А по-друге, треба повертати підприємства на окупованій території законним власникам.

5 червня голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про режим тиші в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь».

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прокоментував ініціативу не відкривати українським військовим вогонь у відповідь на атаки російського агресора, заявивши, що це шлях не до миру, а до капітуляції.

П'ятий президент Петро Порошенко у свою чергу наголосив, що «мир настане лише тоді, коли Росія перестане стріляти».