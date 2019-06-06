Кучма хоче, щоб окупанти повернули підприємства. Але не всі власники хочуть їх забирати



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Спочатку треба провести міжнародний аудит тих підприємств, які залишились на території ОРДЛО і були «націоналізовані»

Підприємства на окупованій території, які бойовики націоналізували, мають бути повернуті законним власникам. Про це розповів Леонід Кучма, який вчора очолював українську делегацію у Тристоронній контактній групі в Мінську.

«Підприємства обов’язково повинні мають бути повернуті», - сказав Кучма під час брифінгу в Адміністрації президента, коментуючи вчорашню заяву про зняття економічної блокади ОРДЛО.

Але не всі власники хочуть забирати назад ці підприємства.

«У деяких бізнесменів немає бажання забирати, бо вони доведені до такого стану, що… Треба все починати спочатку – і робочий класі і керівництво звідкись брати. Ну вони скажуть «забирайте, буд ласка». І що з цим далі робити? Ми по картинкам бачимо, в якому стані знаходяться великі підприємства. Жах дійсно», - описав ситуацію другий президент.

Тому, на думку Кучми, треба провести аудит цих підприємств. «Треба робити аудит, в тому числі, якщо це можливо, і міжнародний. Не просто, вони скажуть забирай, а як забирати? Одні тільки питання», - відмітив він.

Держава ж зі свого боку повинна провести засідання РНБО, на якому вирішити ці питання. «Повинні прийняті доручення, в першу чергу, уряду. Дайте, будь ласка, що треба в цьому плані зробити і нашій, і тій стороні», - сказав Кучма.

Нагадаємо, спеціальний представник голови ОБСЄ Мартін Сайдік після чергової зустрічі ТКГ в Мінську 5 червня заявив, що Леонід Кучма запропонував на наступному засіданні розглянути питання про зняття економічної блокади з ОРДЛО.

Прессекретарка Кучми уточнила, що він висловив позицію Володимира Зеленського, яка полягає в тому, що економічна блокада Донбасу є проблемою і її треба вирішувати.

Петро Порошенко після цього озвучив вимогу президенту Зеленському дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України.

Генпрокурор Юрій Луценко сьогодні нагадав, що торгівля з підприємствами, які фізично та юридично розташовані на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, можлива лише при їх реєстрації, а також сплаті податків в Україні.