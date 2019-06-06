Кучма запевняє, що економічної блокади Донбасу не існує



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Блокади Донбасу не існує, а є тільки тимчасова заборона переміщення товарів, запевняє Леонід Кучма

Тимчасова заборона переміщення товарів через лінію зіткнення не можна назвати блокадою. Таку думку висловив представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма під час брифінгу в Адміністрації президента.

«Немає ніякої економічної блокади. Почитайте рішення РНБО і потім указ Порошенка. Це тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення. Яка це блокада? А щодня тисячі людей перетинають лінію, і кожному можна вести з собою 50 кг», - сказав Кучма, поясняючи вчорашні заяви в Мінську.

При цьому він дав зрозуміти, що дозвіл переміщення вантажів передбачатиме повернення підприємств на окупованій території їх ввласникам.

«Це питання виникає кожного разу на засіданні Контактної групи з боку тієї сторони. Але ми чітко заявляємо, що рух повинен бути двосторонній. Якщо ви під час такого руху націоналізували всі українські підприємства, так ви спочатку дайте відповідь, коли ви збираєтесь їх повертати», - заявив Кучма.

Але існує питання - в якому стані знаходяться ці підприємства. «Ті, що пов’язані з металом, порізали на металолом, в шахтах треба відкачувати воду», - нарікав Кучма.

Нагадаємо, спеціальний представник голови ОБСЄ Мартін Сайдік після чергової зустрічі ТКГ в Мінську 5 червня заявив, що Леонід Кучма запропонував на наступному засіданні розглянути питання про зняття економічної блокади з ОРДЛО.

Прессекретарка Кучми уточнила, що він висловив позицію Володимира Зеленського, яка полягає в тому, що економічна блокада Донбасу є проблемою і її треба вирішувати.

Петро Порошенко після цього озвучив вимогу президенту Зеленському дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України.

Генпрокурор Юрій Луценко сьогодні нагадав, що торгівля з підприємствами, які фізично та юридично розташовані на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, можлива лише при їх реєстрації, а також сплаті податків в Україні.