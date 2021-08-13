Кулеба б’є на сполох: наміри РФ розмістити ядерну зброю в Криму – глобальна загроза

Дмитро Кулеба: Будемо використовувати всі можливості для стримування Росії

Україна інформує міжнародних партнерів наміри Росії, зокрема, з метою контрзаходів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на наміри Росії розмістити ядерну зброю у Криму. Він назвав це глобальною загрозою. Про це міністр сказав на брифінгу в Києві.

За словами Кулеби, Україна інформує міжнародних партнерів наміри РФ, зокрема, з метою контрзаходів.

«Це не локальне питання, а глобальна загроза. Будемо використовувати всі можливості для стримування Росії», – заявив він.

Раніше повідомлялось, що Росія має намір розмістити в окупованому Криму ядерну зброю

Натомість віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив представникам СЩА, що Україна занепокоєна намірами Росії розмістити в Криму ядерну зброю.

Також генсек ООН закликав до повної ліквідації ядерної зброї у світі.

До слова, Україна повідомить в Гаагу про злочини в окупованому Криму.

Також Україна нагадала Росії про виплату репарації за анексію Криму.

Як відомо, президент Володимир Зеленський переконаний, що Крим звільниться від окупації, і всі його жителі повернуться додому – питання тільки часу.

До слова, окупанти визнали: без України Крим недієздатний. Обіцяють судитися за воду, електрику та їжу.