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    Кулеба говорив із Боррелем: домовилися терміново прискорити санкції проти РФ

    Також ішлося про глобальну продовольчу безпеку та ембарго - Кулеба говорив із Боррелем: домовилися терміново прискорити санкції проти РФ
    Також ішлося про глобальну продовольчу безпеку та ембарго
    фото: Reuters

    Напередодні посли ЄС не узгодили новий пакет антиросійських обмежень

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 травня поспілкувався з верховним представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелем. Зокрема, мовилось про якомога швидше узгодження шостого пакету санкцій ЄС проти Росії.

    Відповідну інформацію 29 травня повідомив міністр закордонних справ України. Також розмову прокоментував верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Боррель.

    Дмитро Кулеба пояснив, що поговорив з Жозепом Боррелем щодо шостого пакету санкції Євросоюзу проти Кремля.

    Очільник МЗС України пояснив, що вдячний за готовність Борреля до подальшої мобілізації військової допомоги для України.

    «Обговорювали складності узгодження шостого пакету санкцій ЄС. Необхідно якнайшвидше затвердити, включаючи нафтове ембарго», – запевнив Кулеба.

    Додав також, що продовольча безпека залишається в спільному фокусі ЄС та України.

    Коментуючи розмову з Дмитром Кулебою, Жозеп Боррель пояснив, що ЄС продовжує сприяти наданню військової допомоги.

    «Домовилися про термінове просування санкцій. З лідерами ми розглянемо, як підтримати експорт сільськогосподарської продукції з України та вплив російської агресії на глобальну продовольчу безпеку», – запевнив Боррель.

    Нагадаємо, 29 травня посли ЄС не змогли погодити нові санкції проти РФ.

    Напередодні стало відомо, що ЄС розглядає ембарго без «Дружби». Bloomberg дізнався, як ЄС збирається задобрити Угорщину.

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    Теги: МЗС ЄС росія окупанти міністр санкції експорт війна ембарго Україна Дмитро Кулеба окупація безпека #stoprussia
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    Кулеба говорив із Боррелем: домовилися терміново прискорити санкції проти РФ