Ембарго без «Дружби». Bloomberg дізнався, як ЄС збирається задобрити Угорщину

Уже сьогодні посли ЄС планують зустріч та обговорення

У Єврокомісії запропонували виключити нафтопровід із-під заборони

У Єврокомісії з проєкту ембарго щодо РФ запропонували тимчасово виключити нафтопровід «Дружба». Відкласти блокування можуть до червня або грудня 2024 року. Про це повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що трубопровід є основним джерелом імпорту сирої нафти в Угорщину. Саме тому ця країна заблокувала новий пакет рестрикцій щодо РФ.

«Ця пропозиція дасть більше часу Угорщині, яка виступила проти угоди, щоб знайти технічне рішення, яке задовольнить її енергетичні потреби», – заявили джерела видання.

При цьому вони додали, що новий проєкт ембарго також врахує «заклопотаності інших країн, які не мають виходу до моря, включаючи Словаччину і Чехію».

На цьому тлі в проєкт ембарго запропонували включити обмеження реекспорту російської нафти в інші держави-члени або треті країни.

Посли ЄС планують зустрітися в неділю, 29 травня, щоб обговорити переглянутий пакет.

Раніше Зеркаль розповіла, як Україна може натиснути на Угорщину: за допомогою «Дружби».

Нагадаємо, країни ЄС розглядають обхід позиції Угорщини щодо запровадження ембарго.

Як відомо, Угорщина не підтримує намір ЄС запровадити ембарго на російську нафту. Натомість Угорщина назвала суму відступних за відмову від російської нафти.

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