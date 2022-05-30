ЗСУ збили російські безпілотники-камікадзе
Демілітаризація рашистів триває
БПЛА «приземлили» зі стрілецької зброї
Воїни протиповітряної оборони 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади точними пострілами зі стрілецької зброї збили російські безпілотники-камікадзе. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
«Продовжуємо «демілітаризувати» армію країни-окупанта! Ми переможемо! Вірте в ДШВ ЗСУ!», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Повітряні сили розповіли, кого вполювали протягом доби.
Також Вілкул повідомив хорошу новину із Дніпропетровщини: там ЗСУ знищили вертольоти та один літак СУ-35.