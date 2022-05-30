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    Події в Україні

    ЗСУ збили російські безпілотники-камікадзе

    Демілітаризація рашистів триває - ЗСУ збили російські безпілотники-камікадзе

    Демілітаризація рашистів триває

    фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

    БПЛА «приземлили» зі стрілецької зброї

    Воїни протиповітряної оборони 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади точними пострілами зі стрілецької зброї збили російські безпілотники-камікадзе. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

    «Продовжуємо «демілітаризувати» армію країни-окупанта! Ми переможемо! Вірте в ДШВ ЗСУ!», – йдеться в повідомленні.

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    Демілітаризація рашистів триває. фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
    Демілітаризація рашистів триває. фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

    Нагадаємо, Повітряні сили розповіли, кого вполювали протягом доби.

    Також Вілкул повідомив хорошу новину із Дніпропетровщини: там ЗСУ знищили вертольоти та один літак СУ-35.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Facebook окупація #stoprussia
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    ЗСУ збили російські безпілотники-камікадзе