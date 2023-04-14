«Окупант повинен зазнавати максимально відчутних втрат». Звернення Зеленського (відео)

«Тримати оборону на Донеччині зараз – це найтяжче. Але це дає всій Україні життя»

Кожен метр української землі має означати для окупанта неминучість програшу Росії в цій війні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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«Бажаю здоровʼя, шановні українці! Говорив сьогодні з Ріші Сунаком, премʼєр-міністром Великої Британії. Передусім вдячний йому та всім лідерам світу, які засудили звіряче вбивство нашого солдата, вбивство, яким окупанти хизувалися. Окупанти відчують, що значить, коли світ засуджує», – йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили зброю для українських воїнів та прискорення її постачання.

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«Що далекобійнішими будуть українські дії, то швидше закінчаться російські звірства. Звичайно, продовжуємо роботу й над авіаційною коаліцією для України, над підготовкою різних міжнародних заходів, які дадуть усім нам у Європі більше сили та захисту», – додав Зеленський.

Сьогодні президент провів нараду щодо євроатлантичної інтеграції. У нараді взяли учать голова Верховної Ради, урядовці – профільна віце-премʼєр-міністр і міністр закордонних справ, – зовнішньополітичний блок Офісу, керівник Офісу.

Також Зеленський провів нараду щодо відновлення України після бойових дій. Обговорили те, що стосується інфраструктури, економіки й багатьох інших питань, які потребують відповідей, дуже вартісних відповідей.

«Протягом дня був на зв’язку з військовими, провів нараду з головою Служби безпеки України Малюком, провів нараду з керівником ГУР Будановим. Ключове – це постійне знищення окупантів, це «мінусування» їхньої логістики й будь-якого потенціалу на окупованих територіях, це підготовка наших активних дій, це контрштурмова робота. І я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують, які пам’ятають, що за кожен російський удар по наших містах і селах, по наших позиціях, за кожне вбивство українців окупант повинен зазнавати своїх максимально відчутних втрат. Кожен метр української землі має означати для окупанта неминучість програшу Росії в цій війні, неминучість того, що для ворога не буде жодної перспективи на землі України», – зазначив глава держави.

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Зеленський сьогодні відзначив 14-ту бригаду та 1-шу президентську бригаду оперативного призначення Нацгвардії. А також 54-ту окрему механізовану бригаду імені гетьмана Івана Мазепи, 5-ту окрему штурмову бригаду, 77-му окрему аеромобільну бригаду.

«Тримати оборону на Донеччині зараз – це найтяжче. Але це дає всій Україні життя. Зараз тривають рятувальні роботи у Словʼянську Донецької області. Черговий удар терористів. Ракети С-300 по житлових кварталах, по звичайній цивільній забудові. Під завалами є люди. Робиться все, щоб їх урятувати, робиться все, щоб урятувати поранених. Є перші дані про загиблих. Мої співчуття тим, хто втратив рідних. Жодної години цього тижня перед Паскою не обійшлося без російських убивств і терору. Це держава-зло, і вона програє. Перемогти – це наш обовʼязок перед людяністю як такою. І ми переможемо!», – наголосив очільник України.

Згадав Зеленський і про експрезидента Грузії Міхаеля Саакашвілі. Він наголосив, що життя Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення, яке має чисту й вагому юридичну базу. – «Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок. Знаю, що адвокати Михайла зараз подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування. І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя».

Нагадаємо, триває 415-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом доби противник завдав шість авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення.