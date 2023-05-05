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ЄС дасть гроші арміям двох сусідніх з Україною країн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЄС дасть гроші арміям двох сусідніх з Україною країн
ЄС виділить гроші для армій двох країн
фото з відкритих джерел

Для підтримки обороноздатності Молдови та Грузії Євросоюз планує додатково виділити десятки мільйонів євро

Європейський Союз надасть допомогу з Європейського фонду миру для Збройних сил Республіки Молдова та Сил оборони Грузії. Таке рішення ухвалила Рада ЄС у четвер, 4 травня, для підвищення національної безпеки та стійкості оборони цих країн. Про це пише видання Baltijas Balss.

«Ми допомагаємо зміцнювати їхні оборонні сектори та покращувати їхню здатність брати участь у військових місіях та операціях ЄС. Це третій пакет допомоги для обох країн у рамках домовленостей із Європейським фондом миру, що чітко підкреслює непохитну відданість Євросоюзу безпеці та стабільності в регіоні», – заявив верховний представник ЄС з іноземних та політики безпеки Жозеп Боррель.

Підтримка Молдови

Молдові буде виділено 40 млн. євро протягом 36 місяців на фінансування нелетального обладнання для спостереження за повітряним простором, транспортування, логістики, управління та контролю, а також для кіберзахисту. Кошти також виділяються на постачання підрозділів молдавської армії, включаючи технічну підготовку у разі потреби.

Як повідомили у Брюсселі, це відповідь на запит Кишинева від 6 лютого. У червні 2022 року Рада ЄС вже виділила йому подібну допомогу на 40 млн євро, а в грудні 2021 року – на 7 мільйонів євро.

Підтримка Грузії

Грузії буде виділено 30 млн. євро також протягом 36 місяців на фінансування нелетального обладнання – інженерного, командно-диспетчерського, медичного, логістичного та кіберзахисного, а також постачання грузинської армії, включаючи техпідготовку за потреби.

Допомогу Грузія просила 8 лютого. У грудні 2021 і 2022 років Рада ЄС виділила Тбілісі 12,75 млн і 20 млн євро відповідно. У ЄС вважають, що ця допомога покликана сприяти підвищенню оперативної ефективності армій Молдови та Грузії, а також приведенню їх у відповідність до стандартів ЄС, «що дозволить краще захистити громадянське населення під час криз та надзвичайних ситуацій», заявили у Брюсселі. Заходи також спрямовані на зміцнення потенціалу армій цих країн для участі у військових місіях та операціях ЄС за його межами.

Діалог та співробітництво з Кишиневом та Тбілісі Брюссель веде в рамках угод про асоціацію. Вони передбачають поступове зближення в галузі зовнішньої політики, оборони та політики безпеки. Молдова з 2022 року є кандидатом на вступ до Євросоюзу, а Грузія вважається країною з «європейською перспективою».

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Теги: Молдова гроші Грузія Брюссель фінансування Україна президент населення Європейський союз

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