Вступ до ЄС: Шмигаль повідомив, коли Україна отримає звіт від Єврокомісії

Україна вже виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії

Європейська комісія вже до кінця цієї весни має надати Україні проміжний звіт щодо виконання семи рекомендацій по вступу в Євросоюз. Про це заявив прем'єр-міністр Денись Шмигаль під час прес-конференції.

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«Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали під час отримання статусу кандидата. Ми виконуємо всі необхідні реформи для вступу до Євросоюзу не зважаючи на війну. ми створили антикорупційну структуру, яка повністю діє», – сказав прем'єр.

За словами голови уряду, Україна повністю готова до процедури перемовин вже вкінці 2023 року. «Сподіваюсь, що до кінця весни Єврокомісія оголосить проміжний звіт про результати виконання семи рекомендацій. А офіційний звіт восени відкриє перед нами двері щодо процедури перемовин» – підкреслив Шмигаль.

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Нагадаємо, президент Італії спрогнозував, коли Україна вступить до ЄС. Також 2 лютого Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС.