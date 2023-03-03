Міжнародний Червоний Хрест допомагає окупантам у Маріупольському районі

Діяльність МКЧХ в Україні критикують від початку повномасштабного вторгнення РФ

Міжнародна організація забезпечує російських загарбників гуманітарною допомогою

Міжнародний Комітет Червоного Хреста забезпечує окупантів в тимчасово окупованому смт Мангуш Маріупольського району гуманітарною допомогою, зокрема технікою. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його даними, техніку передали так званому «відділу у справах дітей», який сприяє депортації та викраденню дітей України.

Також гумдопомогу від МКЧХ отримало окупаційне «Управління соцзахисту населення» (УТСЗН), яке залучене до примусової паспортизації українських громадян, та територіальний центр соціального обслуговування.

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«Може, місія ЧХ вже перестане ховатись та одразу повезе дрони та планшети на передову окупантам? Або почне забезпечувати поліцейські катівні в Маріуполі та районі?», – додає Андрющенко.

Андрющенко обурився, що міжнародна організація відправляє гуманітарну допомогу для спрощення роботи окупантів. За його словами, вся робота МЧХ в окупованому Маріуполі – це деградація та цинічна допомога росіянам під час війни.

Нагадаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні неодноразово зазнавав критики через те, що не вживає слова війна. Нещодавно Банкова різко звернулася до представників місії та закликала активніше працювати над захистом українських полонених.

До слова, в окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи.