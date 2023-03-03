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Міжнародний Червоний Хрест допомагає окупантам у Маріупольському районі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міжнародний Червоний Хрест допомагає окупантам у Маріупольському районі
Діяльність МКЧХ в Україні критикують від початку повномасштабного вторгнення РФ
фото: Петро Андрющенко

Міжнародна організація забезпечує російських загарбників гуманітарною допомогою 

Міжнародний Комітет Червоного Хреста забезпечує окупантів в тимчасово окупованому смт Мангуш Маріупольського району гуманітарною допомогою, зокрема технікою. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

За його даними, техніку передали так званому «відділу у справах дітей», який сприяє депортації та викраденню дітей України.

Міжнародний Червоний Хрест допомагає окупантам у Маріупольському районі фото 1

Також гумдопомогу від МКЧХ отримало окупаційне «Управління соцзахисту населення» (УТСЗН), яке залучене до примусової паспортизації українських громадян, та територіальний центр соціального обслуговування.

Міжнародний Червоний Хрест допомагає окупантам у Маріупольському районі фото 2
Міжнародний Червоний Хрест допомагає окупантам у Маріупольському районі фото 3

«Може, місія ЧХ вже перестане ховатись та одразу повезе дрони та планшети на передову окупантам? Або почне забезпечувати поліцейські катівні в Маріуполі та районі?», – додає Андрющенко. 

Андрющенко обурився, що міжнародна організація відправляє гуманітарну допомогу для спрощення роботи окупантів. За його словами, вся робота МЧХ в окупованому Маріуполі – це деградація та цинічна допомога росіянам під час війни.

Нагадаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні неодноразово зазнавав критики через те, що не вживає слова війна. Нещодавно Банкова різко звернулася до представників місії та закликала активніше працювати над захистом українських полонених.

До слова, в окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи

Теги: окупанти Маріуполь червоний хрест війна

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