Коронація Чарльза ІІІ: Кулеба обіцяє, що Україну представлятиме делегація високого рівня

6 травня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні відбудеться коронація короля Чарльза III

На коронації короля Великої Британії Чарльза III Україну представлятиме поважна делегація високого рівня. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Сніданку з 1+1».

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«Буде високоповажна українська делегація. Все буде красиво, представницьки й на рівні», – сказав Кулеба. Водночас він не назвав членів делегації, зазначивши, що «збереже інтригу для світських хронік».

Глава української дипломатії також ухильно відповів на уточнююче запитання, чи Україна буде представлена «високою людиною».

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«З точки зору зросту так. Але статус теж високий», – зазначив глава МЗС.

Як повідомлялося, цієї суботи, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні відбудеться коронація короля Чарльза III.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III хоче провести церемонію коронації з більш активною участю представників нехристиянських конфесій. Це спричинило конфлікт з Англіканською церквою, яка побачила в цьому порушення багатовікових канонів.

Однією з важливих частин святкування стане концерт, який транслюватиметься телебаченням 7 травня. Список артистів, яких хотіли би бачити на концерті, складав сам король. Проте, за даними британських ЗМІ, підготовка до заходу відбувається з великими труднощами. «Главком» писав, які музиканти відмовилися виступати і, як відреагував на це британський монарх.