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Коронація Чарльза ІІІ: Кулеба обіцяє, що Україну представлятиме делегація високого рівня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коронація Чарльза ІІІ: Кулеба обіцяє, що Україну представлятиме делегація високого рівня
фото з відкритих джерел

6 травня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні відбудеться коронація короля Чарльза III

На коронації короля Великої Британії Чарльза III Україну представлятиме поважна делегація високого рівня. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Сніданку з 1+1».

«Буде високоповажна українська делегація. Все буде красиво, представницьки й на рівні», – сказав Кулеба. Водночас він не назвав членів делегації, зазначивши, що «збереже інтригу для світських хронік».

Глава української дипломатії також ухильно відповів на уточнююче запитання, чи Україна буде представлена «високою людиною».

«З точки зору зросту так. Але статус теж високий», – зазначив глава МЗС.

Як повідомлялося, цієї суботи, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні відбудеться коронація короля Чарльза III. 

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III хоче провести церемонію коронації з більш активною участю представників нехристиянських конфесій. Це спричинило конфлікт з Англіканською церквою, яка побачила в цьому порушення багатовікових канонів.

Однією з важливих частин святкування стане концерт, який транслюватиметься телебаченням 7 травня. Список артистів, яких хотіли би бачити на концерті, складав сам король. Проте, за даними британських ЗМІ, підготовка до заходу відбувається з великими труднощами. «Главком» писав, які музиканти відмовилися виступати і, як відреагував на це британський монарх.

Теги: міністр Україна Дмитро Кулеба король конфлікт Велика Британія

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