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    Кулеба показав, яка патріотична для українців вулиця є в Хорватії

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    <p>У Загребі одну з вулиць назвали Українська</p> - Кулеба показав, яка патріотична для українців вулиця є в Хорватії

    У Загребі одну з вулиць назвали Українська

    Фото: Twitter Дмитра Кулеби

    Кулеба прибув з візитом до Хорватії

    Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба з гордістю розповів, що у Хорватії є вулиця Українська.

    Відповідне фото він опублікував у Twitter.

    «Вчора прибув з офіційним візитом до Хорватії. Подивіться, яка класна вулиця є у Загребі! Названа так через те, що Україна першою серед держав-членів ООН визнала незалежність Хорватії», - повідомив Кулеба.

    До слова, Європейська комісія підтримала приєднання Хорватії до шенгенської зони.

    Нагадаємо, що Хорватія є останньою країною, яка стала членом ЄС. Вона вступила до Євросоюзу у липні 2013 року.

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