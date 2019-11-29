Кулеба показав, яка патріотична для українців вулиця є в Хорватії



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У Загребі одну з вулиць назвали Українська Фото: Twitter Дмитра Кулеби

Кулеба прибув з візитом до Хорватії

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба з гордістю розповів, що у Хорватії є вулиця Українська.

Відповідне фото він опублікував у Twitter.

«Вчора прибув з офіційним візитом до Хорватії. Подивіться, яка класна вулиця є у Загребі! Названа так через те, що Україна першою серед держав-членів ООН визнала незалежність Хорватії», - повідомив Кулеба.

Вчора прибув з офіційним візитом до Хорватії. Подивіться, яка класна вулиця є у Загребі! Названа так через те, що Україна першою серед держав-членів ООН визнала незалежність Хорватії pic.twitter.com/qBGqXjRp7A — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 29 ноября 2019 г.

До слова, Європейська комісія підтримала приєднання Хорватії до шенгенської зони.

Нагадаємо, що Хорватія є останньою країною, яка стала членом ЄС. Вона вступила до Євросоюзу у липні 2013 року.