Кулеба про заборону на імпорт зерна з України: готові зробити кроки для вирішення проблем

Україна готова зробити кроки для розв'язання проблем, які виникли через заборону на імпорт українського зерна в низку країн.

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Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє TG24.

«У кожної країни своя внутрішня політика, і є сильний вплив національної політики. Коли йдеться про експорт сільськогосподарської продукції, можуть бути різні позиції», – заявив він.

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За словами міністра, питання торгівлі входять до компетенції Єврокомісії.

«Ми хочемо мати холодні голови, це важливо, тому що питання торгівлі входять до компетенції Єврокомісії. Ми готові зробити кроки для вирішення цих проблем. У деяких випадках рішення порушують зобов'язання окремих країн», – заявив Кулеба.

Зазначимо, Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) готова забрати у Євросоюза надлишки українського зерна, через які у фермерів на ринках Східної Європи виникли проблеми. Організація доставити цю продукцію до країн, які цього найбільше потребують, заявив директор Глобального офісу ВПП у Брюсселі та Берліні Мартін Фрік.