Головна Новини
search button user button menu button

Кулеба про заборону на імпорт зерна з України: готові зробити кроки для вирішення проблем

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Кулеба про заборону на імпорт зерна з України: готові зробити кроки для вирішення проблем
міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

Україна готова зробити кроки для розв'язання проблем, які виникли через заборону на імпорт українського зерна в низку країн.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє TG24.

«У кожної країни своя внутрішня політика, і є сильний вплив національної політики. Коли йдеться про експорт сільськогосподарської продукції, можуть бути різні позиції», – заявив він.

За словами міністра, питання торгівлі входять до компетенції Єврокомісії.

«Ми хочемо мати холодні голови, це важливо, тому що питання торгівлі входять до компетенції Єврокомісії. Ми готові зробити кроки для вирішення цих проблем. У деяких випадках рішення порушують зобов'язання окремих країн», – заявив Кулеба.

Зазначимо, Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) готова забрати у Євросоюза надлишки українського зерна, через які у фермерів на ринках Східної Європи виникли проблеми. Організація доставити цю продукцію до країн, які цього найбільше потребують, заявив директор Глобального офісу ВПП у Брюсселі та Берліні Мартін Фрік.

Теги: МЗС Дмитро Кулеба зерно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще одна країна заборонила імпорт українського зерна
Ще одна країна заборонила імпорт українського зерна
18 квiтня, 01:28
Українське зерно потребують багато країн
Заборона імпорту українського зерна. Наскільки це погано?
17 квiтня, 14:38
Словаччина забороняє переробку й продаж українського збіжжя. Названо причину
Словаччина забороняє переробку й продаж українського збіжжя. Названо причину
14 квiтня, 02:33
Україні необхідні довгострокові додаткові постачання зброї
Кулеба назвав три умови, які гарантують успіх наступу ЗСУ
13 квiтня, 20:29
Угорщина посилює контроль за українским збіжжям
Угорці знищили велику партію українського зерна
11 квiтня, 22:11
Дуда заявив, що Польща раніше не стикалася з таким напливом українського зерна
Криза через експорт українського зерна: Дуда призначив нового міністра сільського господарства
7 квiтня, 00:50
Росіяни свідомо саботують експорт зернових
Росія саботує експорт українського зерна, поки її кораблі ніхто не перевіряє – нардеп
6 квiтня, 16:01
Заборона почне діяти з 8 квітня та буде поширюватися на кораблі, що вказані у російському морському реєстрі судноплавства
Болгарія повністю закрила порти для російських суден
6 квiтня, 08:06
Міністр закордонних справ України висловив переконання, що НАТО та Україна потрібні один одному
Членство наближається: у Брюсселі проводять засідання Комісії Україна-НАТО
4 квiтня, 18:49

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Чому Онуфрій вже не зможе оголосити автокефалію
9075
Журналісти порівняли ціни на продукти у Міноборони та розвідки: разючі відмінності
6272
Як відібрати Корецький монастир у Московської церкви: відповідь СБУ
4902
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію
4805
Росія істерично відреагувала на розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна
4740
Розвідка повідомила, чи є загроза ракетних ударів на 9 травня

Новини

Українські військові показали збиття ворожого БПЛА зі стрілецької зброї (відео)
Сьогодні, 23:11
Кулеба про заборону на імпорт зерна з України: готові зробити кроки для вирішення проблем
Сьогодні, 23:00
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Італії: деталі
Сьогодні, 22:51
Окупанти спорудили мережу траншей вздовж лівого берега Дніпра (відео)
Сьогодні, 07:51
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію
Сьогодні, 07:19
Окупанти обороняються на півдні і ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:30

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту