Росія саботує експорт українського зерна, поки її кораблі ніхто не перевіряє – нардеп

«Є ризик, що Росія перевозить кораблями військові вантажі, в той час як українське зерно заблоковане в портах»

Завдяки продовженню дії зернового коридору, у України з’явилася змога відправити більше пшениці до країн, які дуже її потребують - йдеться про такі країни, як Ємен, Сомалі, Кенія, Ефіопія, Бангладеш, Судан тощо. Але сказати, що коридор покриває потреби українського експорту, буде перебільшенням – адже росіяни свідомо саботують експорт зернових. Натомість російські кораблі ніхто не перевіряє, попри ризики, що вони можуть перевозити зброю. Таку думку висловив народний депутат України Артем Чорноморов.

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«Сказати, що коридор покриває потреби українського експорту - буде перебільшенням. Деякі аграрії досі мріють продати принаймні залишки 2021 року. У листопаді 2022 року росія фактично зупинила свою участь у цій ініціативі, але продовжує перевірки та інспекцію суден. Як стурбовано зазначають керівники Міністерства закордонних справ України, інспекції самих російських суден у Босфорі не відбуваються. А це підвищує ризик того, що у зворотному напрямку росіяни можуть везти до своїх портів військові вантажі», – наголошує нардеп.

Чорноморов зауважив: при інспекції українських кораблів росіяни постійно перевіряють баластні води та якість зерна, при тому, що ці параметри навіть не входять до регламентів роботи інспекцій, а також чинить інші свідомі перепони на шляху кораблів з зерном.

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«Абсурдність у діях росіян, які беруть участь у таких перевірках, дійшла межі здорового глузду. Їхні інспектори встановили для себе спеціальний графік роботи. Замість повного восьмигодинного робочого дня, як у спеціалістів інших держав, вони працюють лише по п’ять годин на день – з 10 до 15. Тобто, Росія як може, технічно саботує роботу зернового коридору. Як результат на вхід до протоки чекають близько сотні суден. Якщо за день інспекцію можуть пройти три кораблі, то на проходження наявної черги йде щонайменше місяць», – резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно Федерація роботодавців України оприлюднила дослідження впливу повного розблокування портів на економіку України. Згідно з прогнозом, коли вдасться досягнути цієї цілі, це дасть Україні 10% до ВВП, 135 млрд грн податкових надходжень та $18 млрд валютної виручки, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.

Раніше президент «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що світова спільнота має тиснути на Росію у питанні повного розблокування українських портів. Якщо ж Росія відмовиться, відповідь світу має бути дзеркальною – тобто, всі російські кораблі мають бути інспектовані міжнародною комісією з українцями у складі.