Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Росія саботує експорт українського зерна, поки її кораблі ніхто не перевіряє – нардеп

Христина Жиренко
glavcom.ua
Росія саботує експорт українського зерна, поки її кораблі ніхто не перевіряє – нардеп
Росіяни свідомо саботують експорт зернових
фото з відкритих джерел

«Є ризик, що Росія перевозить кораблями військові вантажі, в той час як українське зерно заблоковане в портах»

Завдяки продовженню дії зернового коридору, у України з’явилася змога відправити більше пшениці до країн, які дуже її потребують - йдеться про такі країни, як Ємен, Сомалі, Кенія, Ефіопія, Бангладеш, Судан тощо. Але сказати, що коридор покриває потреби українського експорту, буде перебільшенням – адже росіяни свідомо саботують експорт зернових. Натомість російські кораблі ніхто не перевіряє, попри ризики, що вони можуть перевозити зброю. Таку думку висловив народний депутат України Артем Чорноморов.

«Сказати, що коридор покриває потреби українського експорту - буде перебільшенням. Деякі аграрії досі мріють продати принаймні залишки 2021 року. У листопаді 2022 року росія фактично зупинила свою участь у цій ініціативі, але продовжує перевірки та інспекцію суден. Як стурбовано зазначають керівники Міністерства закордонних справ України, інспекції самих російських суден у Босфорі не відбуваються. А це підвищує ризик того, що у зворотному напрямку росіяни можуть везти до своїх портів військові вантажі», – наголошує нардеп.

Чорноморов зауважив: при інспекції українських кораблів росіяни постійно перевіряють баластні води та якість зерна, при тому, що ці параметри навіть не входять до регламентів роботи інспекцій, а також чинить інші свідомі перепони на шляху кораблів з зерном.

«Абсурдність у діях росіян, які беруть участь у таких перевірках, дійшла межі здорового глузду. Їхні інспектори встановили для себе спеціальний графік роботи. Замість повного восьмигодинного робочого дня, як у спеціалістів інших держав, вони працюють лише по п’ять годин на день – з 10 до 15. Тобто, Росія як може, технічно саботує роботу зернового коридору. Як результат на вхід до протоки чекають близько сотні суден. Якщо за день інспекцію можуть пройти три кораблі, то на проходження наявної черги йде щонайменше місяць», – резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно Федерація роботодавців України оприлюднила дослідження впливу повного розблокування портів на економіку України. Згідно з прогнозом, коли вдасться досягнути цієї цілі, це дасть Україні 10% до ВВП, 135 млрд грн податкових надходжень та $18 млрд валютної виручки, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.

Раніше президент «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що світова спільнота має тиснути на Росію у питанні повного розблокування українських портів. Якщо ж Росія відмовиться, відповідь світу має бути дзеркальною – тобто, всі російські кораблі мають бути інспектовані міжнародною комісією з українцями у складі.

Теги: зерно війна порт росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мобілізовані зможуть отримати «винагороди» від РФ
Керівництво Росії роздає окупантам землі в Криму: чому це добрий знак для України
Вчора, 10:35
За добу на Донеччині знищено та пошкоджено 17 цивільних об’єктів
Ворог обстріляв Донеччину касетними боєприпасами та ракетами, є загиблі (фото)
4 квiтня, 11:49
ЗСУ відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках
400 днів повномасштабної війни: Генштаб назвав місця найгарячіших боїв
30 березня, 06:34
Російська культура стала зброєю путінського режиму
Росія зазвичай наступає двома ешелонами – в першому балет і Пушкін, у другому – танки
29 березня, 18:55
Зеленський пояснив, як зміна політичних сил у США вплине на допомогу Україні
Зеленський пояснив, як зміна політичних сил у США вплине на допомогу Україні
29 березня, 10:03
Володимир Зеленський дав інтерв'ю японському виданню
Зеленський повідомив, чому затримується анонсований контрнаступ ЗСУ
25 березня, 11:03
Застосування касетних боєприпасів заборонено у багатьох країнах світу
Американські сенатори просять Байдена надати Києву касетні боєприпаси
22 березня, 07:36
Полковник Міноборони попався на хабарі
Полковник Міноборони попався на хабарі
14 березня, 17:35
Столтенберг припускає падіння Бахмута в найближчі дні. ЗСУ відреагували
Столтенберг припускає падіння Бахмута в найближчі дні. ЗСУ відреагували
9 березня, 11:50

Бізнес

Росія саботує експорт українського зерна, поки її кораблі ніхто не перевіряє – нардеп
Росія саботує експорт українського зерна, поки її кораблі ніхто не перевіряє – нардеп
Газовики мають план відновлення мереж на територіях, що будуть звільнені в ході контрнаступу, – гендиректор РГК
Газовики мають план відновлення мереж на територіях, що будуть звільнені в ході контрнаступу, – гендиректор РГК
ДТЕК відвантажив державним ТЕС 181 тисячу тонн вугілля в опалювальний сезон
ДТЕК відвантажив державним ТЕС 181 тисячу тонн вугілля в опалювальний сезон
Україна має обмежити експорт металобрухту, поки ситуація не стала критичною – експерт
Україна має обмежити експорт металобрухту, поки ситуація не стала критичною – експерт
Покращення фінансового стану енергоринку дозволить підтримати економіку України, – Центр економічного відновлення
Покращення фінансового стану енергоринку дозволить підтримати економіку України, – Центр економічного відновлення
Справа Приватбанку: чим здивував Боголюбов та як покарали Коломойського
Справа Приватбанку: чим здивував Боголюбов та як покарали Коломойського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Росіяни заявили про падіння українського літака
24K
Кому припинять нарахування пенсії: роз’яснення
23K
У Москві горить будівля міноборони РФ (відео)
22K
Для чого митрополиту Павлу Mercedes? Парафіянка УПЦ МП дала відповідь (відео)
12K
Школярка відразу вступила до дев'яти найкращих університетів світу. Як їй це вдалось
9467
Скандал на Львівщині: чоловік, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, отримав повістку (фото)

Новини

Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Сьогодні, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Вчора, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту