Заборона імпорту українського зерна. Наскільки це погано?

Залізниця ніколи не вивозила стільки нашого зерна, скільки везуть кораблі

Польща, Угорщина та тепер Словаччина зупиняють імпорт нашого зерна? Погано, але галузь виживе.

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По-перше, це неприємна новина, але в Польщі та Словаччині опозиція грає на цих питаннях і тому було прийнято таке рішення. Це рішення не проти України.

По-друге, ми просунулись у питанні відкритого моря. При всій повазі до Польщі та Словаччини, ніколи залізниця не вивозила стільки нашого зерна, скільки везуть кораблі. І в цьому ми маємо прогрес. росія намагається завадити, та море – наше.

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По-третє, якщо в поляків та словаків свої внутрішні дискусії – то Угорщина просто вхопилась за цей шанс підставити Україну. Всі ми розуміємо, що Угорщина – це наш ворог.

Бачите новини про зерно – одразу дивіться, морем воно їде чи ні. Якщо перше, це важливо. Якщо друге – неприємно, та можна пережити.