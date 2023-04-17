Заборона імпорту українського зерна. Наскільки це погано?
Залізниця ніколи не вивозила стільки нашого зерна, скільки везуть кораблі
Польща, Угорщина та тепер Словаччина зупиняють імпорт нашого зерна? Погано, але галузь виживе.
По-перше, це неприємна новина, але в Польщі та Словаччині опозиція грає на цих питаннях і тому було прийнято таке рішення. Це рішення не проти України.
По-друге, ми просунулись у питанні відкритого моря. При всій повазі до Польщі та Словаччини, ніколи залізниця не вивозила стільки нашого зерна, скільки везуть кораблі. І в цьому ми маємо прогрес. росія намагається завадити, та море – наше.
По-третє, якщо в поляків та словаків свої внутрішні дискусії – то Угорщина просто вхопилась за цей шанс підставити Україну. Всі ми розуміємо, що Угорщина – це наш ворог.
Бачите новини про зерно – одразу дивіться, морем воно їде чи ні. Якщо перше, це важливо. Якщо друге – неприємно, та можна пережити.
Коментарі — 0