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Ще одна країна заборонила імпорт українського зерна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ще одна країна заборонила імпорт українського зерна
фото: DW

Словаччина ввела заборону з метою захистити словацькі господарства та здоров’я споживачів

Уряд Словаччини 17 квітня схвалив заборону на імпорт зерна та деяких сільськогосподарських товарів з України, але не забороняв їх транзит через країну. Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків міністра сільського господарства Самуель Влчан, передає TASR.

Заборона набирає чинності з 19 квітня.

Влчан уточнив, що заборона на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України має на меті захистити словацькі господарства та здоров’я споживачів.

«Польща застосувала дуже суворі заборони, і ми повинні були відреагувати, щоб захистити словацький ринок тих сільськогосподарських і харчових продуктів, якими ми забезпечені», – додав посадовець.

Водночас він підкреслив, що уряд не запроваджував заборону на транзит для продукції з України через «коридори солідарності». Цими коридорами українську продукцію доставляють до портів, а звідти – на ринки країн за межами ЄС.

Як повідомлялося, минулого тижня Польща оголосила, що тимчасово припинить імпорт українського зерна, щоб пом'якшити вплив на ціни, але транзит буде дозволено. Протягом тижня польські громадські організації активно обговорювали якість українського зерна і створили слідчу групу для розслідування щодо його продажу на внутрішньому ринку.

Слідом за Польщею Угорщина заборонила імпорт зернових і олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України до 30 червня 2023 року. Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський 16 квітня обговорив із міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем ситуацію з експортом української аграрної продукції до Угорщини.

Влада Болгарії також може ввести заборону на імпорт українського зерна слідом за Польщею та Угорщиною.

Загалом шість країн ЄС звернулися до Єврокомісії з проблемами через експорт через їхні країни української сільгосппродукції.

Європейська комісія заявила про неприйнятність самостійних рішень Польщі та Угорщини про обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Міністр агрополітики України Микола Сольський заявив, що під час переговорів із Брюсселем говоритиме про необхідність продовження зони вільної торгівлі з ЄС, яка діє до кінця 2023 року. Він висловив сподівання, що європейські політики з розумінням поставляться до прохання України, з огляду на європейський вектор розвитку і складну ситуацію, у якій перебуває країна через війну.

Читайте також: Заборона імпорту українського зерна. Наскільки це погано?
Теги: Словаччина імпорт зерно транзит

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