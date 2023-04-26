ООН готова допомогти ЄС вирішити проблему з залишком українського зерна – Politico
Програма ООН готова працювати з Єврокомісією, щоб знайти рішення щодо українського зерна
Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) готова забрати у Євросоюза надлишки українського зерна, через які у фермерів на ринках Східної Європи виникли проблеми. Організація доставити цю продукцію до країн, які цього найбільше потребують, заявив директор Глобального офісу ВПП у Брюсселі та Берліні Мартін Фрік, передає Politico.
«Доставка зерна деяким із найбідніших людей у світі має вирішальне значення в умовах цієї глобальної продовольчої кризи. Ми транспортуємо зерно з України через Чорне море і готові працювати з Європейською комісією та державами-членами, щоб знайти рішення», – повідомив Фрік.
Зазначається, що офіс ВПП має досвід вирішення складної логістики переміщення великих обсягів до країн, які цього потребують.
Нагадаємо, раніше Варшава заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України, бо через надлишок українських товарів страждає внутрішній агросектор. До такого кроку вдалися також Словаччина, Угорщина та Болгарія.
Проте у п'ятницю, 21 квітня, Польща відновила транзит української сільськогосподарської продукції до Європи.
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