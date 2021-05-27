«Усе через чоботи». Мароканець отримав вирок через незаконне переправлення осіб через кордон України

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості, яка дозволила йому не сісти до в’язниці

Шацький районний суд Волинської області визнав винним студента Київського національного університету будівництва та архітектури і громадянина Марокко у незаконному переправленні осіб через державний кордон України і призначив п’ять років в’язниці, які замінив на один рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 травня.

За матеріалами справи 28 березня студент отримав по мобільному телефону від невстановленої досудовим розслідуванням особи пропозицію посприяти у незаконному переправленні трьох громадян Лівану. Їх треба було перевезти через державний кордон з України в Польщу поза пунктом пропуску. Для цього він мав придбати три пари гумових чобіт, знайти автомобіль, яким доставити ліванців у визначене місце.

Студент з Марокко погодився реалізувати цей план. Він залучив свого знайомого, який мав автомобіль Volkswagen Jetta і пояснив йому: громадяни Лівану – це туристи, яких необхідно відвести до кордону з Польщею. Знайомий обвинуваченого погодився, не підозрюючи справжньої мети поїздки.

Через два дні вони вирушили в дорогу. На виїзді з міста Сарни Рівненської області обвинувачений отримав нові вказівки від організатора: один із ліванців, який сидів у машині, передасть йому $1,2 тис. З них $200 треба обміняти на гривні та перерахувати на картковий рахунок. Решту коштів студент повинен передати організатору у Києві після незаконної переправи осіб через український кордон. Однак незаконне переправлення осіб не відбулось, оскільки їх викрили працівники поліції у місті Любомль Волинської області.

Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, яка дозволила йому не сісти до в’язниці. Адже санкція ч. 3 ст. 332 КК України, за якою судили студента-мароканця, передбачає позбавленням волі від семи до дев'яти років.

Окремо суд конфіскував на користь держави $1 тис. і дві пари чоловічих зимових чобіт, які були визнано речовими доказами.