Спалити Кремль: у Києві відбулася цікава акція під посольством Росії (фото)

Під посольством Росії в Києві відбулася акція-попередження

Ворог має пам’ятати, що українці готові боротися за свою землю

Під посольством Росії в Києві відбулася акція «Тризна за загиблими на російсько-українській війні». Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Захід було присвячено річниці початку боїв за Донецький аеропорт. Кульмінацією акції стало спалення паперового макету Кремля, також учасники вивісили на паркані посольства інсталяцію # можемповторити.

Учасники акції запевнили: «Ми хочемо нагадати всім, що російсько-українська війна триває. І ворог повинен пам'ятати, що ми вшановуючи своїх героїв готові битися і в подальшому за свою землю».

Організували видовищне дійство «У.С.І.», «Українські сили самооборони», ГО «Вартові України», ГО «Хайтарма Крим» і Штаб батальйонів УНСО.

Додамо, що нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умову повернення Донбасу до складу України. За словами окупантів, потрібно дотримуватися мінських угод.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що питання ситуації на Донбасі можуть винести на загальнодержавний референдум.

Як відомо, майже 530 тисяч жителів окупованих районів Донбасу отримали російські паспорти. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорила видачу своїх паспортів в окупованому Криму та на Донбасі.

Додамо, що жителів окупованого Донбасу хочуть примусити голосувати на виборах до Держдуми Росії.

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