Курс турецької ліри рекордно впав



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Слабкість турецької ліри впливає на валюту країн, що розвиваються, в тому числі існує можливість, що її крах стане одним з чинників падіння російського рубля

Турецька валюта 22 жовтня впала до 7,97 лір за долар, попереднє рекордне падіння було 8 жовтня (7,89 ліри за долар)

Турецька ліра опустилася до рекордно низького рівня після того, як центральний банк країни несподівано прийняв рішення про збереження відсоткової ставки. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що турецька валюта 22 жовтня впала до 7,97 лір за долар.

«Зниження курсу більш ніж на 2% – це найбільше падіння на ринках, що розвиваються», – відзначає агентство.

Базова ставка тижневого репо залишиться на рівні 10,25%. У рамках репо банки продають регулятору цінні папери з зобов'язанням їх зворотного викупу за вищою ціною.

Попередній рекордний мінімум (7,89 ліри за долар) був зафіксований 8 жовтня.

Експерти заявляли, що падіння зумовлено побоюванням інвесторів щодо можливого введення проти Туреччини американських санкцій, а також триваючого конфлікту в Карабаху.

Влада Туреччини почали рятувати нацвалюту у вересні, коли Центробанк країни підняв облікову ставку з 8,25% до 10,25%.

Слабкість турецької ліри впливає на валюту країн, що розвиваються, в тому числі існує можливість, що її крах стане одним з чинників падіння російського рубля.