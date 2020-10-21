Послаблення курсу гривні: до чого готуватися?

Богдан Данилишин Голова Ради НБУ

Богдан Данилишин

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щодо ситуації в економіці та на фінансових ринках

Поступове відновлення економічної активності у вересні сприяло покращенню ситуації на ринку праці. Станом на 1 жовтня кількість зареєстрованих безробітних у Держслужбі зайнятості скоротилася на 8,6% до попереднього місяця, у тому числі у сфері тимчасового розміщення та організації харчування – на 23,2%. Це поєднувалося зі скороченням кількості відкритих вакансій у ДСЗ на 7,8%, що свідчить про обмежений простір для подальшого підвищення рівня зайнятості.

Подальша ситуація на ринку праці залишається чутливою до динаміки поширення коронавірусу. Збільшення кількості захворювань, у тому числі в окремих областях, відповідно до правил адаптивного карантину може призвести до ужорсточення карантинних обмежень, та як наслідок – до порушення тенденції до нормалізації ситуації на ринку праці.

Ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається збалансованою. Станом на 20.10.2020 курс гривні до долару США знецінився на 0,2% за тиждень та на 0,6% за плинний місяць. При цьому валютні інтервенції НБУ з підтримки обмінного курсу гривні скоротилися до 1 млн. доларів США за період 12-16.10.2020, що свідчить про збалансованість попиту та пропозиції на валютному ринку.

Цьому сприяє відсутність фундаментальних тенденцій до послаблення курсу гривні. Так, у серпні рахунок поточних операцій був зведений із профіцитом +370 млн. доларів США (з початку року +4,2 млрд. доларів США), у тому числі сальдо торгівлі товарами і послугами у серпні мало незначний дефіцит на рівні -77 млрд. доларів США (із початку року -582 млн. доларів США). Для порівняння – у 2019 році дефіцит торгівлі товарами і послугами становив 12,5 млрд. доларів США, що призвело до загального дефіциту рахунку поточних операцій на рівні -4,1 млрд. доларів США.

За балансом первинних доходів виплати резидентами України доходів від інвестицій на користь нерезидентів (дивіденди, відсотки), які з початку 2020 року становили 4,7 млрд. доларів США, були повністю компенсовані надходженнями з оплати праці, які за 8 місяців поточного року становили майже 7 млрд. доларів США. Для порівняння – за січень-серпень 2019 року надходження з оплати праці становили 8,2 млрд. доларів США, що на 17% вище, ніж нинішнього року та свідчить про обмежений вплив карантинних заходів на обсяг переказів українських працівників за кордоном.

Чистий продаж іноземної валюти фізичними особами на готівковому ринку з початку жовтня становив майже 60 млн. доларів США., з початку 2020 року – 1,3 млрд. доларів США.

Врівноваженню попиту та пропозиції на міжбанківському ринку сприяє також уповільнення відпливу коштів нерезидентів із вкладень у державні цінні папери. Обсяг гривневих ОВДП у власності нерезидентів станом на 20.10.2020 становив 78,5 млрд. грн., знизившись на 723 млн. грн. за плинний тиждень, що свідчить про майже 2-разове уповільнення порівняно з попереднім тижнем.

Водночас банки нарощують вкладення в ОВДП. За тиждень обсяг ОВДП у власності банків зріс на 2,9 млрд. грн. (з початку жовтня – на 14,6 млрд. грн) та на 20.10.2020 становив 441,8 млрд. грн або 50% від загального обсягу ОВДП в обігу. З одного боку, це спрощує залучення Урядом коштів для рефінансування поточної заборгованості та фінансування дефіциту бюджету у період кризи (з початку року Міністерством фінансів було розміщено на відкритому рикну ОВДП на суму 145,7 млрд. грн), з іншого – обмежує спроможність банків до кредитування реального сектору економіки.

Так, за оперативними даними корпоративні кредити банків у вересні скоротилися на 3,3%, що в значній мірі було обумовлене скороченням валютної заборгованості підприємств перед банками (на 11,1% у доларовому еквіваленті за місяць). За 9 місяців з початку року гривневі корпоративні кредити банків також знизилися на 2,3%, та були певною мірою компенсовані збільшенням банківських позик, наданих домашнім господарствам (+2,7% з початку року).

Водночас ресурсна база банків продовжує зростати: у вересні обсяг гривневих депозитів корпоративних клієнтів банків зріс на 5,1%, домогосподарств – на 1,8%. Разом зі значним запасом ліквідності у банківській системі (171 млрд. грн станом на 20.10.2020 на коррахунках та у депозитних сертифікатах) та зниженням процентних ставок за новими гривневими корпоративними кредитами майже удвічі порівняно із середньорічним значенням 2019 року (до 8,9% у вересні), це за інших рівних умов створює можливості для нарощування кредитування економіки країни.

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