  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Квартири українців все частіше атакують кажани

    • Розсилка
    Квартири українців все частіше атакують кажани

    У центрі реабілітації рукокрилих кажуть, що зараз у кажанів іде процес міграції

    В Україні у службах порятунку тварин збільшується кількість заявок на порятунок кажанів, які залітають до квартир.

    Про це повідомляє ТСН.

    Кажани для людини не завжди безпечні – можуть переносити сказ, Еболу та інші смертельні інфекції.

    У центрі реабілітації рукокрилих, який працює у Харкові, пояснюють, чому їхні вихованці потрапляють до людей дедалі частіше.

    «Зараз у кажанів іде процес міграції. Вони мігрують до потенційних місць зимових сховищ. Тобто, вони обирають місця, де вони можуть проводити зиму», - розповідає співробітник центру Віктор Ковальов.

    Він дав рекомендації людям, до квартир яких потрапили кажани: «Вдягти якусь рукавицю, або шкіряну, або з тканини, та спіймати кажана. Так щоб не зламати йому крила. Бажано не збивати його шваброю».

    Найпростіше і найперше - відчинити балкон та вікна, вимкнути світло і зачекати годину - з великою вірогідністю кажани полетять собі геть.

    Раніше повідомлялося, що у Чорнобильській зоні з’явилися рідкісні кажани.

    Читайте також
    тварини рятувальники Україна птахи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ