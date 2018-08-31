Квартири українців все частіше атакують кажани



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У центрі реабілітації рукокрилих кажуть, що зараз у кажанів іде процес міграції

В Україні у службах порятунку тварин збільшується кількість заявок на порятунок кажанів, які залітають до квартир.

Про це повідомляє ТСН.

Кажани для людини не завжди безпечні – можуть переносити сказ, Еболу та інші смертельні інфекції.

У центрі реабілітації рукокрилих, який працює у Харкові, пояснюють, чому їхні вихованці потрапляють до людей дедалі частіше.

«Зараз у кажанів іде процес міграції. Вони мігрують до потенційних місць зимових сховищ. Тобто, вони обирають місця, де вони можуть проводити зиму», - розповідає співробітник центру Віктор Ковальов.

Він дав рекомендації людям, до квартир яких потрапили кажани: «Вдягти якусь рукавицю, або шкіряну, або з тканини, та спіймати кажана. Так щоб не зламати йому крила. Бажано не збивати його шваброю».

Найпростіше і найперше - відчинити балкон та вікна, вимкнути світло і зачекати годину - з великою вірогідністю кажани полетять собі геть.

Раніше повідомлялося, що у Чорнобильській зоні з’явилися рідкісні кажани.