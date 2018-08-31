Квартири українців все частіше атакують кажани
-
Розсилка
У центрі реабілітації рукокрилих кажуть, що зараз у кажанів іде процес міграції
В Україні у службах порятунку тварин збільшується кількість заявок на порятунок кажанів, які залітають до квартир.
Про це повідомляє ТСН.
Кажани для людини не завжди безпечні – можуть переносити сказ, Еболу та інші смертельні інфекції.
У центрі реабілітації рукокрилих, який працює у Харкові, пояснюють, чому їхні вихованці потрапляють до людей дедалі частіше.
«Зараз у кажанів іде процес міграції. Вони мігрують до потенційних місць зимових сховищ. Тобто, вони обирають місця, де вони можуть проводити зиму», - розповідає співробітник центру Віктор Ковальов.
Він дав рекомендації людям, до квартир яких потрапили кажани: «Вдягти якусь рукавицю, або шкіряну, або з тканини, та спіймати кажана. Так щоб не зламати йому крила. Бажано не збивати його шваброю».
Найпростіше і найперше - відчинити балкон та вікна, вимкнути світло і зачекати годину - з великою вірогідністю кажани полетять собі геть.
Раніше повідомлялося, що у Чорнобильській зоні з’явилися рідкісні кажани.