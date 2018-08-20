У чорнобильській зоні з’явилися рідкісні кажани (фото)



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Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження Рідкісний вид рукокрилих у зоні ЧАЕС

У зоні відчуження науковці зафіксували 9 рідкісних видів кажанів

У рамках щорічного дослідження рукокрилих (кажанів) у зоні відчуження завершилася чергова польова експедиція фахівців Державної науково-дослідної установи «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології» та Центру реабілітації рукокрилих «Фельдман Екопарк». Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Цьогоріч науковці досліджували лівобережну частину зони відчуження, яка є найменш вивченою порівняно з іншими регіонами. Кажанів ловили спеціальними тенетами, які не шкодять рукокрилим, описували їх, кільцювали і відпускали. За час експедиції науковцям вдалося зловити 420 особин.

Окрім того, за допомогою записуючих пристроїв, що працюють в ультразвуковому діапазоні, фахівці щодня записували вокалізацію, щоб потім ідентифікувати вид кажанів, дати відносну оцінку їх чисельності, описати добові і сезонні зміни у їх поведінці. Наразі науковці дешифрують записи і впродовж року будуть їх аналізувати.

«Стрімкі темпи відродження природи у зоні відчуження становлять великий інтерес для науки. Агентство зі свого боку підтримує бажання науковців дослідити процеси відродження територій та впливу іонізуючого випромінювання на стан флори та фауни. Сподіваюсь, що зі створенням заповідника фахових наукових досліджень у зоні відчуження ставатиме все більше, і буде докладено максимум зусиль, щоб зберегти унікальне біорізноманіття українського Полісся», - розповів голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук.

«Цього року під час експедиції нам вдалось зафіксувати присутність у зоні відчуження 9 рідкісних видів рукокрилих, включаючи руду і малу вечірниць, пізнього кажана, лісового нетопира і нетопира-пігмея, двоколірного лилика, водяну нічницю, вуханя звичайного і, особлива гордість, широковуха європейського, якого за 11 років вдалося зафіксувати вдруге. Всі вони занесені до Червоної книги України, а широковух має ще і високий охоронний статус у Європі. Також під час дослідження аудіорекордери неодноразово фіксували появу велетенської вечірниці - найбільшого і дуже рідкісного кажана Європи», - повідомив заступник директора ДНДУ «Чорнобильський центр» Сергій Гащак.

За його словами, усі результати експедиції також будуть надані Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику для посилення охорони рідкісних груп тварин на території зони відчуження.

Як повідомлялося, у зоні відчуження ЧАЕС знову з'явилися бурі ведмеді, які зникли тут у ХІХ столітті і до початку 2000-них років не було жодних свідчень відновлення виду на цій території.

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