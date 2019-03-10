Президент Латвії закликав Європу об'єднатися для стримування Росії



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Президент Латвії Раймондс Вейоніс

«Нам потрібен надійний стримуючий фактор, щоб одного разу Росія не напала на іншу європейську країну, як на Україну», сказав Вейоніс

Президент Латвії Раймондс Вейоніс заявив, що Європі слід бути єдиною і пильною через агресивну політику Росії.

Про це повідомляє Spiegel.

«З 2014 року ми спостерігаємо явно агресивну політику Росії щодо досягнення геополітичних цілей...Ми повинні бути пильними. Нам потрібен надійний стримуючий фактор, щоб одного разу Росія не напала на іншу європейську країну, як на Україну», - сказав президент.

Він також вважає, що не варто недооцінювати вплив Росії, особливо пропаганду в ЗМІ. За словами президента, особливо сприйнятливі до неї росіяни, які живуть в Латвії протягом кількох поколінь.

«Немає сумнівів, що Кремль робить щось для зміцнення проросійських сил в Європейському парламенті і розколу Європи. Всі демократи повинні бути готові до цього», - додав Вейоніс.

Нагадаємо, євродепутат від Латвії Сандра Калнієте стривожена, що в Європарламенті працює Єлизавета Пєскова - дочка Дмитра Пєскова, прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета Пєскова стажується у Європарламенті від євродепутата від Франції. Ця посада дає їй повний доступ до приміщень і баз даних Європарламенту. Зокрема - до внутрішньої комп'ютерної мережі Європейського парламенту і внутрішньої мережі євродепутата.