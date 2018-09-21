Лавров назвав умову, за якої Росія залишиться у Раді Європи



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Глава МЗС Росії Сергій Лавров

«Росія хоче залишатися в тій Раді Європи, в яку ми свого часу вступали», заявив Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ готова продовжувати роботу у складі Ради Європи лише в тому випадку, якщо організація «повністю викорінить дискримінацію країн-учасниць».

Про це він заявив журналістам у п'ятницю, пише «Тасс».

«Що стосується Ради Європи, Росія хоче залишатися в тій Раді Європи, в яку ми свого часу вступали. Маю на увазі Раду Європи, в статуті якої записано, що у всіх її структурах кожна країна має рівні права», - заявив він.

«Ніхто з членів Ради Європи не може бути дискримінований. У такій Раді Європи ми готові працювати і далі. Все інше залежить від членів Ради Європи», - підкреслив Лавров.

Раніше спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росія всерйоз розглядає варіант виходу зі складу Ради Європи.

Натомість представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що погрози Росії вийти з цієї організації є шантажем Заходу.

До слова, голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив, що піде у відставку з посади у разі повернення Росії до організації.