Погрози Росії вийти з Ради Європи є шантажем Заходу - Кулеба
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Розсилка
«Росія: Рада Європи, відріж собі руку, інакше я піду від тебе»
Представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що погрози Росії вийти з цієї організації є шантажем Заходу.
Про це Кулеба написав на сторінці у Facebook.
«Ось яка буває еквілібристика, коли відчуваєш, що щось пішло трохи не так, і треба негайно вкинути в простір «страшилку», щоб схилити людей ухвалити потрібне тобі рішення. Перекладаю на людську мову: Росія: Рада Європи, відріж собі руку, інакше я піду від тебе», - написав Кулеба.
Як відомо, 20 вересня голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила про можливий вихід Росії з Ради Європи. Про це Матвієнко сказала на зустрічі з главою ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є.
До слова, голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив, що піде у відставку з посади у разі повернення Росії до організації.