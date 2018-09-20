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    Політика

    Погрози Росії вийти з Ради Європи є шантажем Заходу - Кулеба

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    Представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба - Погрози Росії вийти з Ради Європи є шантажем Заходу - Кулеба
    Представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба

    «Росія: Рада Європи, відріж собі руку, інакше я піду від тебе»

    Представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що погрози Росії вийти з цієї організації є шантажем Заходу.  

    Про це Кулеба написав на сторінці у Facebook.

    «Ось яка буває еквілібристика, коли відчуваєш, що щось пішло трохи не так, і треба негайно вкинути в простір «страшилку», щоб схилити людей ухвалити потрібне тобі рішення. Перекладаю на людську мову: Росія: Рада Європи, відріж собі руку, інакше я піду від тебе», - написав Кулеба. 

    Як відомо, 20 вересня голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила про можливий вихід Росії з Ради Європи. Про це Матвієнко сказала на зустрічі з главою ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є.

    До слова, голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив, що піде у відставку з посади у разі повернення Росії до організації.

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