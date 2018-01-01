Лавров озвучив умови Кремля для введення миротворців на Донбас

Росія проти, щоб миротворці ООН контролювали на Донбасі безпеку аж до кордонів із РФ

Росія готова до обговорення ініціативи про введення миротворців на Донбас тільки в контексті Мінських домовленостей. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю «Коммерсанту». Він пояснив, що Москва мала на увазі появу миротворців в регіоні в якості «озброєних охоронців ООН» для беззбройної місії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава МЗС Росії Сергій Лавров

Росія проти, щоб миротворці ООН контролювали на Донбасі безпеку аж до кордонів із РФ

Росія готова до обговорення ініціативи про введення миротворців на Донбас тільки в контексті Мінських домовленостей. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю «Коммерсанту».

Він пояснив, що Москва мала на увазі появу миротворців в регіоні в якості «озброєних охоронців ООН» для беззбройної місії спостерігачів ОБСЄ.

Лавров нагадав, що за умовами Мінських угод спочатку необхідна амністія, потім введення в дію вже прийнятого закону про особливий статус і включення його положень до Конституції України, і тільки після цього проведення виборів. «Нам кажуть, що раз ми приймаємо концепцію миротворців, то давайте їх зробимо відповідальними за все, що відбувається по праву сторону від лінії зіткнення, нехай вони забезпечать безпеку аж до кордону з Росією. Тоді в цих умовах ми проведемо вибори, і все буде добре», - переказав Лавров позицію своїх зарубіжних колег.

Російський міністр підкреслив, що черговість виконання пунктів Мінських угод повинна гарантувати жителям Донбасу безпеку (положення про амністію), а також захист статусу російської мови, участь у призначенні суддів, прокурорів, існування народної міліції (особливий статус). «Але коли нам говорять, що вони все це зроблять - проведуть амністію, дадуть особливий статус і організують вибори, але спочатку потрібно віддати міжнародним силам весь цей район, щоб вони там «замовляли бал», - це не пройде. Це «червона лінія», - підкреслив Лавров.

Як повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина і Франція практично розробили спільний проект резолюції ООН по миротворцях на Донбасі.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що миротворці ООН зможуть зайти на Донбас, якщо Росія відведе свої сили. Також він вважає, що резолюцію ООН про миротворців на Донбасі можуть прийняти до кінця цього року.

Згодом в РФ назвали заяву Волкера щодо миротворців спробою зриву «Мінська».

Читайте також статтю: Миротворці ООН на Донбасі. Чи готова Україна до такого?