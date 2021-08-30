Втручання у вибори. Кремль почав діяти за принципом «сам дурак»

Росія, яку звинувачують у втручанні в вибори інших держав, почала приписувати такі гріхи іншим

Захід хоче «посіяти сумніви в об'єктивності голосування» у Держдуму і поставити під сумнів його результати. Проте російське керівництво «не буде піддаватися на ультиматуми і погрози». Таку заяву зробив одіозний очільник російського МЗС Сергій Лавров на зустрічі з молоддю, повідомляють російські ЗМІ.

«Все це ми вже проходили і в попередніх передвиборних виборчих кампаніях, але зараз це проявляється, напевно, більш загострено», – наголосив міністр країни-окупанта.

Лавров підкреслив, що Росія готова розвивати відносини з Європою і США тільки «на основі взаємної поваги і рівноправності». Він зазначив, що ніхто не може диктувати умови Москві. «Хочете розмовляти на рівних – ласкаво просимо в будь-який момент, наші двері відкриті», – сказав Лавров.

Зазначимо, Росія неодноразово втручалася у вибори інших держав, про що свідчать міжнародні розслідування. Так, РФ втручалася у референдум про Brexit у Британії в 2016 році та загальні вибори у 2017-му, у вибори президента Франції в 2017 році, парламентські вибори Німеччини у 2017-му та референдум щодо статусу Каталонії того ж року. Про це йдеться у доповіді Комітету з питань науки і технологій в Парламентській Асамблеї НАТО.

Також Росія вела кампанію з дискредитації Байдена перед виборами в США. Офіс директора Національної розвідки США оприлюднив звіт, який вказує спроби Російської Федерації вплинути на результаті виборів у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, єдиний день голосування у Росії відбудеться 19 вересня 2021 року. Цього дня пройдуть вибори депутатів Держдуми, а також низка регіональних виборів. Зокрема достроково обиратимуть глав Хабаровського краю, Мордовії та Бєлгородської області. Відбудуться чергові вибори у Тульській, Тверській та Ульяновської областях, у Туві та Чечні.

Цього ж дня депутати регіональних законодавчих зборів оберуть глав Дагестану, Північної Осетії і Карачаєво-Черкесії. Ще у 39 регіонах відбудуться вибори депутатів місцевих рад.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в першій декаді вересня планує з робочим візитом приїхати у Росію і зустрітися з президентом РФ Путіним.

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