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    РПЦ хоче в школах створювати православний ІДІЛ

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    РПЦ хоче в школах створювати православний ІДІЛ

    Путінські шахраї хочуть виростити армію релігійних фанатиків

    Мовою оригіналу

    Православный ИГИЛ

    «Освоение земель – это не самое главное. Задача государства – присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ, привлечь его к себе. А задача святого человека – освятить эту землю: молиться, совершать евхаристию на ней. Таким образом эта земля одухотворяется. Если мы помним, что Царство Божие на небесах, то мы знаем, как строить на Земле, в соответствии с этим».

    Об этом заявила руководитель сектора церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии Алена Богданова на съезде «православных законоучителей», транслировавшемся на официальном ю-туб канале местной РПЦ.

    РПЦ при поддержке властей лезет в школу, чтобы создать даже не православный Талибан (он все-таки ко внешней экспансии не призывает), а православный ИГИЛ, который будет пытаться затащить в свое клерикальное «царство божие на земле» побольше чужих земель и народов.

    Путинские сибаритствующие жулики (и светские, и церковные) хотят укрепить свое господство, вырастив армию религиозных фанатиков, мечтающих о православном джихаде.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія РПЦ релігія Ісламська держава
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    РПЦ хоче в школах створювати православний ІДІЛ