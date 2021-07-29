Журналісти повідомили, у яких областях України агенти Росії готують дестабілізацію через РПЦ

Журналісти ще раз нагадали про участь священників РПЦ в Україні у подіях семирічної давнини

«У Путіна і досі під рукою розгалужена всеукраїнська розвідувально-диверсійна структура – УПЦ МП»

Росія готує новий бліц-криг у протистоянні з Україною, а допомагатимуть їй, як і 7 років тому, клірики Російської православної церкви в Україні. Ті і досі, усупереч українським законам, маскуються під Українську православну церкву Московського патріархату

Про це йдеться у випуску проекту Україна Selfie, який вийшов на 24-му каналі.

Журналісти ще раз нагадали про участь священників РПЦ в Україні у подіях семирічної давнини, коли спершу в Криму російське духовенство намовляло українських військових складати зброю, а пізніше на Сході переховувало у своїх монастирях бойовиків ДНР/ЛНР, їхню зброю тощо.

«Зрештою саме участь російського духовенства під прикриттям московського патріархату у гібридній війні на боці агресора дала поштовх до здобуття автокефалії Православної церкви України, зазначають експерти. А от політичної волі назавжди розв'язати проблему РПЦ в Україні не було як у попереднього президента, так і в чинного.

Відтак у Володимира Путіна і досі під рукою розгалужена всеукраїнська розвідувально-диверсійна структура – УПЦ МП, а з нею і плани з захоплення Південного Сходу України», – пише 24-й канал.

На сьогодні найбільш напружена ситуація одразу у трьох областях - Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській. Вони межують з окупованими територіями і тут працюють аж 7 єпархій РПЦ в Україні. Російська церква, як і 7 років тому, має потужні позиції, прихильність місцевої влади, та розгалужену мережу проросійських організацій та бойових клубів під своїм крилом, вказують журналісти.

«Силову підтримку Харківській єпархії УПЦ МП надавав бійцівський клуб «Оплот». З початком війни він організувався в однойменний батальйон – структурний підрозділ армії терористів «ДНР». «Оплоту» Харкові давно немає, але лишилися проросійські організації, всілякі союзи радянських офіцерів, чию діяльність координує місцева єпархія УПЦ.

Схожа ситуація і в Запоріжжі, де досі не розв'язана й проблема абсолютно проросійської біляцерковної організації «Радомір», відомої в Запоріжжі як «бойове крило» Запорізької єпархії УПЦ МП. Координує бойовиків безпосередньо митрополит Лука – очільник Запорізької єпархії УПЦ МП. У 2018 році під час обшуків на базі «Радоміра» силовики вилучили незареєстровану зброю та навіть відзнаки від Міністерства оборони Російської Федерації», – вказує 24-й канал у своїй статті.

Здавалось, Дніпро вигідно відрізняється від Харкова та Запоріжжя, вказують журналісти Україна Selfie. Тут з 2015-го року при владі представник тоді ще проукраїнського Блоку Петра Порошенка Борис Філатов. Так як з’ясувалось, сам Філатов – давній прихильник московської церкви з патріаршими відзнаками від Кіріла – очільника РПЦ.

«У Дніпрі ні для кого не секрет, що пан Філатов є старостою приходу московської церкви. Тому, звісно, він з ними підтримує дуже тісні зв'язки, все робить саме для московської церкви. І навпаки – проти української церкви в Дніпрі», – зауважив дніпровський активіст Геннадій Бутенко.

Хоча Філатов нині активно відмежовується від свого церковного минулого, утім позиції російської церкви у місті як ніколи потужні.

«Проросійські організації ніхто не розпустив і не переслідує. Зачаїлись, але завжди готові і козачки з «Катеринославської козацької округи». Які, за інформацією ЗМІ, тепер мають потужного партнера – охоронну компанію «Леон». Власник якої – Михайло Кошляк, депутат обласної ради від ОПЗЖ та давній бізнес-партнер самого Філатова й Геннадія Корбана», – пише 24-й канал.

Як повідомлялося, 27 липня віряни церкви Московського патріархату прийшли на Володимирську гірку, де відбувся урочистий молебен.

Після цього розпочався масштабний багатотисячний хресний хід церкви Московського патріархату від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

До слова, відомий блогер відреагував на хресний хід РПЦ: навіть у Москві заборонили це безумство, а в Києві дозволили.

За даними поліції, у хресному ході церкви Московського патріархату в центрі Києва взяли участь понад 55 тис. громадян.